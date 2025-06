Prawdopodobnie korzystacie z tej platformy Google. Teraz firma mocno tnie budżety na jej rozwój

Świat z niepokojem obserwuje najnowsze informacje związane ze strategią Google związanej z rozwojem swojego systemu na telewizorach. Bowiem jak poinformowały wiarygodne źródła, gigant technologiczny zdecydował się na obniżenie budżetów ekipie odpowiedzialnej za rozwój smart TV - i to aż o 10%!. Choć firma zapewnia, że przed nami "ekscytujące plany związane z dalszym rozwojem", to takie cięcia budzą pytania o przyszłość Google TV na rynku, gdzie konkurencja nie śpi.

Redukcja środków finansowych, które wcześniej wynosiły mniej niż 500 milionów dolarów, może wpłynąć na nawet jedną czwartą z około 300-osobowego zespołu pracującego nad smart TV w firmie. To nie tylko abstrakcyjne liczby. Wręcz przeciwnie: prawdziwi ludzie, którzy mogą stracić pracę lub zostać przeniesieni do innych projektów. Co więcej, decyzja ta wpisuje się w szerszy kontekst restrukturyzacji w dziale platform i urządzeń Google, gdzie już wcześniej oferowano odprawy dla wybranych pracowników. Wielu też nie miało takiego szczęścia i... najzwyczajniej w świecie, bez większych zapowiedzi, wręczano im wypowiedzenia. Planowane cięcia w segmencie smart TV sugerują, że Google może zmieniać priorytety w firmie i... nie dla wszystkich są to dobre wiadomości.

Oby Google nie podkopało potencjału swojej platformy

Nie da się ukryć, że Google TV od lat pozostaje w cieniu innych projektów Google. Platforma, choć pełna możliwości, jest traktowana po macoszemu. Przystawek nie brakuje - ale tych w wydaniu premium jest raptem kilka. Są aplikacje, owszem, ale... dlaczego gry na tej platformie są tak marginalizowane? Obecne cięcia budżetowe tylko pogłębiają obawy, sugerując, że firma nie planuje rewolucji ani specjalnego rozwoju w tym segmencie.

Nowy widok Google TV. Źródło: https://9to5google.com/2024/03/06/chromecast-google-tv-homescreen-update-2024/

Interesującym tłem dla tych decyzji jest rosnąca dominacja YouTube jako platformy streamingowej. Google wyraźnie przesuwa swoją uwagę w kierunku tego serwisu, który generuje miliardy dolarów z reklam i subskrypcji. Plotki o redesignie YouTube, który ma upodobnić się do platform VOD typu Netflix, wskazują na ambicje firmy, by uczynić z niego lidera wśród usług streamingowych. W tym kontekście smart TV wydaje się schodzić na drugi plan – Google zależy na przyciąganiu uwagi widzów w salonie, ale niekoniecznie za sprawą samego systemu.

Co Dalej z Google TV? Przyszłość platformy nie wygląda kolorowo

Mimo cięć, Google podkreśla swoje zaangażowanie w rozwój Google TV, wskazując na ponad 270 milionów aktywnych urządzeń z ich systemami na telewizorach na świecie, a także planowaną integrację asystenta Gemini. Ta prawdopodobnie uczyni korzystanie z platformy łatwiejszym i wygodniejszym, ale jednocześnie mam sporo obaw, że bez odpowiedniego finansowania i strategii, platforma może stracić na znaczeniu. Czy Google zdoła pogodzić swoje ambicje w związane z rozwojem i dominacją YoTube'a z niezaniedbywaniem Google TV? Przekonamy się już niebawem.

