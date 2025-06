Google aktualizuje Chromecasta. Nowości już dostępne: co w nich?

Choć Google oficjalnie zakończyło produkcję jednej z najpopularniejszych przystawek do telewizorów na świecie, Chromecasta z Google TV, zastępując go nowszym i droższym Google TV Streamerem, firma nie zapomniała o jednym z najbardziej ikonicznych gadżetów ostatnich lat. Po problematycznym debiucie aktualizacji do Androida 14 w marcu, gigant nareszcie wraca z poprawioną wersją oprogramowania. Przyjrzyjmy się temu, co przynosi nam nowa aktualizacja i... czy faktycznie warto ją zainstalować.

Android 14 na Chromecast z Google TV: co poszło nie tak?

Pierwsza próba wprowadzenia Androida 14 na Chromecasta z Google TV miała miejsce kilka miesięcy temu - a dokładniej rzecz biorąc: w marcu. Aktualizacja, oznaczona łatką bezpieczeństwa ze stycznia 2025 roku, miała na celu poprawę stabilności systemu. Niestety, użytkownicy szybko zaczęli informować o napotykanych licznych problemach, wśród nich m.in. brak wsparcia dla zewnętrznych urządzeń USB czy losowe błędy aplikacji. W obliczu tych trudności, Google zdecydowało się wycofało aktualizację, aby rozwiązać zgłoszone błędy. I choć trudno krytykować ten krok, to jednak wciąż w powietrzu wisi pytanie o to, dlaczego w ogóle doszło do wypuszczenia kipiącej błędami aktualizacji oprogramowania, po które na co dzień sięgają miliony użytkowników?

Teraz Google ponownie rozpoczęło wdrażanie aktualizacji do Androida 14 dla Chromecastów z Google TV. Nowa wersja, oznaczona numerem UTTC.241218.008.H1.13427172, jest dostępna zarówno dla tych, którzy zainstalowali wcześniejszą aktualizację, jak i dla użytkowników, którzy pominęli pierwszą falę. Oficjalna lista zmian pozostaje niemal identyczna: system zostaje zaktualizowany do Androida 14 TV, a priorytetem jest poprawa stabilności działania. Łatka bezpieczeństwa nadal pochodzi ze stycznia 2025 roku, co może budzić pewne obawy o to, jak... nowy de facto jest nowy system.

Reakcje społeczności na nową aktualizację są mieszane. Niektórzy użytkownicy na forum Reddit donoszą, że problemy z zewnętrznymi urządzeniami pamięci masowej zostały rozwiązane, a losowe błędy z którymi się wcześniej zmagali – ustąpiły. Jednak nie wszystko działa idealnie: część osób zgłasza, że niektóre funkcje wciąż nie działają jak należy, a jeden z użytkowników na forum Google Nest Community zauważył awarie aplikacji Gboard po aktualizacji. Wygląda na to, że Google wciąż ma nad czym pracować, choć krok w dobrą stronę został wykonany i z pewnością jest lepiej, niż miało to miejsce jeszcze przed kilkoma miesiącami.

Google pokazuje, że nie zapomina o użytkownikach Chromecasta z Google TV, mimo wprowadzenia nowszego modelu. Czy aktualizacja Androida 14 spełni oczekiwania? Czas pokaże, przede wszystkim Google jednak musi pokazać, że potrafi wypuścić oprogramowanie wolne od błędów i działające jak należy. Bo poprawki bezpieczeństwa są istotne, ale tak długo jak urządzenie nie nadaje się do użytku sypiąc błędami - na niewiele się one zdadzą.