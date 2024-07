Teraz łatwo ukryjesz osoby, których wolisz unikać w swoich wspomnieniach

Magią Zdjęć Google jest bez wątpienia ich rozmach. Platforma działa od lat — i przez długi czas bez jakichkolwiek opłat pozwalała nam przechowywać zdjęcia w pomniejszonej formie. Stąd też wielu z nas posiada tam kopie zapasowe z ludźmi, których już nie ma w naszym życiu — chociażby dlatego, że nasze drogi się rozeszły. Dlatego też podrzucanie wspomnień z nimi może okazać się dość problematyczne, ale Google wkrótce odda w nasze ręce narzędzie, które pomoże nam uniknąć takich średnio przyjemnych niespodzianek.

Jak wynika z najświeższego rozdania APK teardown opublikowanego na łamach Android Authority, w najnowszej wersji Zdjęć Google na Androida (v6.92) pojawiły się zmiany, które pozwalają ukrywać konkretne osoby rozpoznane w aplikacji. Dotychczas można było w ustawieniach wspomnień ukryć osoby i zwierzęta. Teraz jednak Google znacznie udoskonala tę opcję, bowiem można to zrobić z poziomu fotografii z osobą, której wolelibyśmy nie widzieć. Jak to działa w praktyce?

Źródło: https://www.androidauthority.com/google-photos-hide-faces-3465522/

Kiedy będziemy przeglądać zdjęcia i trafimy na kogoś, kogo wolelibyśmy nie widzieć w karuzeli wspomnień - to nic trudnego. Na zdjęciu gdzie widnieje postać którą chcemy ukryć wystarczy maznąć palcem w górę, by otworzyć kartę z meta danymi. Tam zaś przy awatarze z jej wizerunkiem wybieramy opcję (menu z trzema kropkami), a następnie korzystamy z polecenia "Ukryj twarz we wspomnieniach". To wywoła dodatkowe menu, w którym możemy wybrać dwie opcje: albo pokazuj rzadziej, albo całkowicie zablokuj twarz we wspomnieniach — tyczy się to również zdjęć grupowych.

Zdjęcia Google coraz więcej uwagi przykładają takim małym-wielkim rzeczom. To cieszy!

Zdjęcia Google w ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca wprowadzaniu takich małych-wielkich zmian, które ostatecznie wpływają na całe doświadczenie płynące z sięgania po aplikację. Nie dalej niż w ubiegłym tygodniu platforma dodała możliwość szybkiego wyszukiwania dokumentów w wersji desktopowej narzędzia, zaś chwilę wcześniej informowaliśmy o tym, że doczekają się własnych Relacji na modłę tych, które znamy chociażby z Instagrama. Platforma od lat króluje w temacie bycia najlepszym i najbardziej uniwersalnym narzędziem do przechowywania kopii zapasowych. A teraz serwując też zaawansowane funkcje - jak edytor zdjęć czy narzędzia pozwalające na bardziej skuteczne wyszukiwanie i ukrywanie - staje się jeszcze lepszym niż kiedykolwiek!