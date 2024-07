Koniec YouTube’a bez reklam. Jest sposób na adblocki

Minęły bezpowrotnie czasy korzystania z platformy bez uciążliwych reklam. Wybór jest jasny, jeżeli chcemy oglądać udostępnianą treść bez nich, musimy wykupić dodatkową usługę premium. W przeciwnym razie, trzeba pogodzić się z koniecznością wytrzymania ograniczeń. Odpowiedzią na ten problem są oczywiście adblocki.

Zaczęły dochodzić słuchy od użytkowników, że coś się zaczęło dziać

Jak informował Kamil w poprzednim miesiącu, Google zaczęło testować nowe metody przeciwdziałaniu ich reklamom. Rozpoczęli prace nad integracją treści komercyjnych z samymi materiałami, ogłupiając adblocki. Były również wieści o poszukiwaniu rozwiązania na poziomie serwera. Wygląda na to, że się zaczęło.

Normalnie, adblock po prostu by odfiltrował nieinteresujące rzeczy i pozwolił spokojnie się cieszyć filmikiem ulubionych twórców. Widzimy jednak, że trwają jakieś testy ogłupiające te rozwiązania i prowadzą one do zatrzymania obrazu. W jego miejsce pojawia się grafika wskazująca, że trwają prace, przeszkadzamy za utrudnienia.

Zaś na reddicie, można się spotkać z wpisami pokazującymi wideo, które zostaje przerwane pauzą w postaci czarnego ekranu. Może to być wskazówka o implementacji reklamy bezpośrednio w treści opublikowanego materiału.

Zabawa w kotka i myszkę YouTube z twórcami wtyczek

Stawiając się trochę z boku od całej sprawy, można w zasadzie stwierdzić, że YouTube długo pozwalało na omijanie ich reklam. Biorąc pod uwagę wielkość i ilość treści na platformie, możemy śmiało założyć, że są to ogromne ilości pieniędzy.

Gdy w końcu zaczęli przeciwdziałać usługom dającym możliwość omijania reklam, zaczęła się swoista zabawa w kotka i myszkę. Platforma wprowadzała aktualizację, pozostali odpowiadali tym samym. Zobaczymy czy ktoś wyjdzie z tego zwycięsko.

