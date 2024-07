Zdjęcia Google mają nową funkcję. Skorzystasz już dziś

Zdjęcia Google nieustannie się rozwijają i zmieniają. Ostatnio właściwie nie ma tygodnia, by nie pojawiały się nowe informacje związane z wprowadzanymi lub planowanymi zmianami w obrębie aplikacji. Jakiś czas temu internetowy gigant poszerzył dostępność sekcji z „Dokumentami”. Do niedawna była ona dostępna wyłącznie w mobilnym wydaniu platformy na Androidzie i iOS. Teraz Google dodaje ją również do wersji przeglądarkowej, którą możemy cieszyć się na komputerach.

Nowa sekcja w Zdjęciach Google. „Dokumenty” dostępne także z poziomu przeglądarki

Opcja o której mowa, czyli specjalna sekcja z dokumentami, na smartfonach i tabletach z wiodącymi systemami dostępna jest już od wielu miesięcy. Debiutowała ona w listopadzie ubiegłego roku. Na czym polega ona w praktyce? Tuż obok widoku kategorii, gdzie czekają na nas sekcje z albumami, ulubionymi zdjęciami, archiwum, koszem czy dostępem do wbudowanych narzędzi — była również opcja dostania się do trzech głównych kategorii oraz specjalny odnośnik który przenosi nas do wszystkich dokumentów.

W praktyce wszyscy użytkownicy którzy sięgną po funkcję dokumentów, zyskują dostęp do automatycznie utworzonego albumu, w którym zgromadzone są wszystkie grafiki z naszych zdjęć które są "czymś innym" niż klasycznymi pamiątkami z podróży. To właśnie tam lądują wykonywane przez nas zrzuty ekranu (które przecież nie są niczym innym, jak tylko grafikami zapisanymi w naszych albumach ze zdjęciami), wszelkiej maści fotografie książek i czasopism, notatki, paragony i spółkę. Ciekawą opcją jest tam również polecenie archiwizacji po 30 dniach, by te nie "zaśmiecały" nam wszystkich albumów ze zdjęciami w przyszłości, gdyż mogą okazać się wyłącznie bieżącą bieżącymi potrzebami i plikami, których nie chcemy przechowywać w nieskończoność.

Jak skorzystać z „Dokumentów” w przeglądarkowym wydaniu Zdjęć Google?

Skoro sekcja z dokumentami trafiła do przeglądarki to... jak z niej właściwie skorzystać? Opcji jest kilka — najprostszą jest skorzystanie z wbudowanej w narzędzie wyszukiwarki. Wpisując tam po prostu "dokumenty" platforma wyszuka w naszej bibliotece wszystkie pliki, które spełniają wspomniane wyżej kryteria. Inną opcją, sprawniejszą, będzie skorzystanie z tego odnośnika, które przeniesie nas bezpośrednio do odpowiedniego miejsca tak długo, jak jesteśmy zalogowani w przeglądarce naszym kontem Google.

Zmian w Zdjęciach Google nie brakuje. Platforma stale się rozwija

To właśnie takie małe-wielkie zmiany w połączeniu z wygodą i dostępem z każdego urządzenia sprawiają, że Zdjęcia Google tak naprawdę nie mają sobie równych wśród usług do przechowywania grafik. Algorytmy pozwalające skutecznie wyszukiwać interesujące nas grafiki w ogromnych bibliotekach nigdzie nie są równie skuteczne, co tutaj. Do tego dochodzi jeszcze zapowiedź rewolucyjnych zmian w kwestii obcowania z platformą w postaci rozmowy na wzór tej, którą znamy z czatbotów. Dzieje się wiele, a jestem przekonany że internetowy gigant nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.