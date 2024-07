Gdzie szukać informacji o Igrzyskach Olimpijskich? Odpowiedź jest tylko jedna

Już jutro startują oficjalnie XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie. Ceremonia otwarcia największego wydarzenia sportowego zaplanowana jest na piątek, ale pierwsze zmagania rozpoczęły się wczoraj. To dobra okazja, by sprawdzić, gdzie znajdziemy najnowsze informacje z Paryża.

Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 to wydarzenie, które z pewnością przyciągnie uwagę milionów ludzi na całym świecie. Nie dziwi więc, że do tej imprezy przygotowało się także Google, które stoi na stanowisku, że jest najlepszym miejscem do wyszukiwania najważniejszych informacji i śledzenia zmagań sportowców. Firma prezentuje kilka sposobów na to, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w Paryżu.

Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 już jutro. Wszystkiego dowiemy się z Google

Ponad 10 000 sportowców rywalizuje w 329 konkurencjach przez 19 dni. Igrzyska Olimpijskie obfitują w wydarzenia, a wyszukiwarka Google pomaga śledzić wszystkie momenty. Wpisując nazwę kraju, dyscypliny sportowej, nazwisko sportowca lub frazę "Igrzyska", uzyskasz dostęp do najnowszych harmonogramów, wyników, tabel medalowych, skrótów wideo, podsumowań dnia oraz wiadomości i opinii z mediów społecznościowych. Wyniki i harmonogramy są dostosowane do lokalizacji użytkownika, uwzględniając strefy czasowe i trendy krajowe. Dodatkowo, wyszukiwarka Google zaprezentuje specjalne treści olimpijskie, takie jak Doodle ilustrowane przez Helene Leroux i Chrisa O'Harę, świętujące różne dyscypliny sportowe.

Paryż na wyciągnięcie ręki w w Mapach Google

Podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, Mapy Google i Waze dostarczą aktualnych informacji o trasach, uwzględniając tymczasowe strefy ograniczonego ruchu i zamknięcia dróg. Nowa funkcja Waze będzie informować kierowców o utrudnieniach drogowych, które mogą udostępniać znajomym. Mapy Google zaoferują nowe funkcje transportu publicznego, umożliwiające automatyczny podgląd tras autobusowych, kolejowych i metra, uwzględniając liczbę przesiadek, koszty biletów, utrudnienia w czasie rzeczywistym oraz oficjalne autobusy olimpijskie. Immersive View pozwoli na wirtualne zwiedzanie 50 nowych miast w Europie, w tym atrakcji sportowych. Nowe listy restauracji w Mapach Google pomogą w planowaniu kulinarnych wycieczek, a rzeczywistość rozszerzona umożliwi odkrywanie kultowych zabytków Paryża.

Jeszcze więcej Igrzysk na YouTube

YouTube współpracuje z oficjalnymi nadawcami Igrzysk Olimpijskich, takimi jak NBCUniversal, Eurosport, Claro, CazéTV i MKOl, aby dostarczyć fanom na całym świecie tysiące godzin treści olimpijskich i najważniejszych momentów. Na wybranych rynkach nadawcy będą transmitować na żywo wydarzenia oraz ceremonie otwarcia i zamknięcia na swoich kanałach YouTube. Dodatkowo, oficjalni nadawcy i MKOl zaproszą czołowych twórców YouTube do Paryża, aby dzielili się relacjami z miejsca wydarzeń.

Wsparcie Asystenta AI

Asystent AI, Gemini, może pomóc w wielu sprawach, od poznawania nowych dyscyplin olimpijskich i sportowców, po planowanie spotkań ze znajomymi podczas oglądania zawodów. Na przykład, możesz zapytać Gemini o pomysły na przekąski i napoje w olimpijskim klimacie lub poprosić o porównanie wyścigu kolarskiego na Igrzyskach Olimpijskich z Tour de France, aby uzyskać krótkie podsumowanie różnic między tymi wydarzeniami.

Igrzyska z Google i promocje z kartami Visa

Google także mocno promuje oficjalną aplikację Igrzysk Olimpijskich, którą znajdziecie w Google Play (jest również dostępna w App Store dla posiadaczy iPhone'ów). To właśnie ona ma być centrum informacyjnym, w którym pojawiać się będą najważniejsze wydarzenia i informacje z paryskich stadionów. Google zapowiada jednak, że w trakcie igrzysk, użytkownicy sklepu bedą mieli szansę poznać inne aplikacje, gry i książki o tematyce sportowej, które będą podsycały zapał związany z najważniejszym wydarzeniem sportowym tego roku.

Jest też specjalna akcja promocyjna dla użytkowników Google Pay. Igrzyskom Olimpijskim i Paraolimpijskim Paryż 2024 towarzyszy specjalna kampania "Visa Paryż 2024 w Portfelu Google". Posiadacze kart Visa w ponad 75 krajach, w tym z Polski, mogą zdobywać cyfrowe Phrygesy – oficjalne maskotki igrzysk – za każdym razem, gdy płacą kartą Visa za pomocą Google Pay w sklepie lub online. Każda transakcja w sklepie będzie również odkrywać animację w Portfelu, przedstawiającą jedną z zebranych maskotek Paryż 2024.

W ramach kampanii można zdobyć maksymalnie 6 maskotek igrzysk 2024 w Paryżu. Jak to zrobić: