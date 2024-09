Zdjęcia Google to narzędzie do katalogowania i robienia kopii zapasowych, które rozkochało w sobie miliony użytkowników z całego świata. Idealne w swojej prostocie i dostępne na całym szeregu platform: czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Twórcy jak zwykle nie zwalniają tempa i właśnie dowiedzieliśmy się o nowych opcjach, które niebawem trafią do aplikacji.

Zdjęcia Google szykują szereg zmian w aplikacji. Oto one!

O wszystkich nich poinformował niezawodny w temacie serwis Android Authority, który wygrzebał je z kodu aplikacji w swojej serii apk teardown. Ale skoro ślady po nich widzimy już w kodzie stabilnej wersji 6.99 to znak, że są one bliżej niż dalej od wdrożenia dla wszystkich!

Nowe opcje kontroli zawartości w przygotowaniu. Sam zadecydujesz, co chcesz widzieć w Zdjęciach Google

Rzecz może i niezbyt "efektowna" gdy się o niej pisze, ale jeżeli należycie do grona użytkowników aplikacji którzy przechowują tam tysiące zdjęć - część lokalnie, część w chmurze, na pewno je docenicie. Google nareszcie planuje oddać w nasze ręce więcej kontroli nad tym, co widzimy w aplikacji. Czy chcemy by pojawiały się tam wszystkie zdjęcia -- te lokalne i te które już zostały posłane do chmury? A może interesuje nas wyłącznie te pierwsze? Lub te drugie? Niebawem Google pozwolić je wybrać.

Źródło: https://www.androidauthority.com/google-photos-improve-clutter-management-apk-teardown-3481195/

Poza tym - na wzór konkurencji - Zdjęcia Google mają także stworzyć kategorie multimediów dla każdej aplikacji. Mam tu na myśli chociażby te z poszczególnych komunikatorów (WhatsApp), czy eksportowanie z aplikacji do edycji (Lightroom).

Wkrótce w Zdjęciach Google łatwo sprawdzisz ilu plików jeszcze nie przesłałeś do chmury. Będzie od tego specjalny licznik

Kolejną ze zmian przygotowywaną przez Google jest licznik multimediów, który podpowie ilu elementów jeszcze nie wysłaliśmy do chmury. Co ważne: będą one widoczne bezpośrednio przy przeglądaniu plików na urządzeniu. Idealne dla wszystkich -- nie tylko tych, którzy regularnie żonglują urządzeniami testowymi i wielokrotnie już zapomnieli się z backupem przed zresetowaniem urządzenia.

Usprawnienia na wagę złota - nie tylko dla najwierniejszych użytkowników

Google dobrze wie co robi i to właśnie takie małe-wielkie zmiany sprawiają, że użytkownicy wybierają akurat ich narzędzie, a nie tańsze opcje od konkurencji. Fenomenalna wyszukiwarka (która niebawem będzie jeszcze lepsza), coraz bardziej zaawansowany edytor plików, a teraz wisienką na torcie jest dbanie o lepszą organizację i zarządzanie plikami w obrębie urządzenia.

Niestety, jedyną smutną wiadomością jest ta, że wciąż nie wiemy kiedy w Zdjęciach Google doczekamy się implementacji tych zmian dla wszystkich. Ale prawdopodobnie jest to kwestia najbliższych kilku tygodni.

