Google Chrome: nowa opcja z której chętnie skorzystasz! Sprawdź jak działa

Google Chrome z synchronizacją grup zakładek między urządzeniami

Google Chrome krok po kroku dodaje funkcje, które mają pozwolić jeszcze efektywniej korzystać z ich narzędzia. Teraz po latach doczekaliśmy się możliwości synchronizacji grup zakładek pomiędzy całym zestawem urządzeń!

Dotychczas grupy zakładek w Chrome mogliśmy bez większego wysiłku synchronizować pomiędzy komputerami. Jednak w dobie w której coraz więcej surfujemy po sieci z poziomu wszelkiej maści mobilnych urządzeń -- ze smartfonami na czele -- okazuje się to dla wielu niewystarczające. Internetowy gigant doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego też trwają prace, które mają ten temat jeszcze bardziej usprawnić.

Nowa opcja w Google Chrome wkrótce dostępna. Grupy zakładek zsynchronizujesz pomiędzy całym szeregiem rozmaitych urządzeń

O tym że Google Chrome może doczekać się takiej opcji plotkowało się już od jakiegoś czasu. Teraz firma oficjalnie potwierdza, że takowa "wkrótce nadejdzie". A jak będzie działać w praktyce?

Jak wynika z materiałów które zostały zaprezentowane przez Google - grupy kart stworzone na smartfonie czy tablecie, automatycznie pojawią się w naszej przeglądarce na komputerze. Tylko tyle i aż tyle -- bez żadnych dodatkowych kroków i ingerencji z naszej strony. Całość dziać się będzie płynnie i bezproblemowo. Acz gigant wciąż pracuje nad dedykowanym interfejsem użytkownika dla tworzenia grup zakładek na Androidzie.

Na przykład wyobraź sobie, że swobodnie szukasz restauracji i atrakcji na swoim telefonie, gdy zaczynasz planować trasę na nadchodzącą podróż. Zdajesz sobie sprawę, że potrzebujesz większego ekranu, aby przekopać się przez wszystkie swoje badania, więc tworzysz grupę kart, aby wszystko było uporządkowane. Grupa kart automatycznie zsynchronizuje się z Twoim pulpitem, więc możesz łatwo wznowić planowanie podróży, gdy otworzysz Chrome na swoim komputerze.

To co jest wciąż dopracowywane na Androidzie, już teraz hula w najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome na iPhone'ach i iPadach (mowa o oprogramowaniu z numerkiem 128). Tam wystarczy bowiem przytrzymać dłużej palcem wybraną przez nas zakładkę, a następnie skorzystać z polecenia "dodaj do nowej grupy zakładek".

Nowa funkcja niebawem będzie dostępna. Takie zmiany lubimy!

W ostatnich latach jesteśmy coraz bardziej płynni w temacie przełączania się między urządzeniami, dlatego wszelkiej maści synchronizacje to nasz chleb powszedni. Na tę chwilę nie wiemy jeszcze ile przyjdzie nam na te usprawnienia poczekać, ale skoro Google oficjalnie ogłasza zmiany na swoim blogu produktowym, to prawdopodobnie są one bliżej niż dalej. A na tle wszystkich wielkich nowości testowanych w rozmaitych flagach - ta wydaje się wyjątkowo blisko ludzi i... nie mam najmniejszych wątpliwości, że wielu użytkowników sięgnie po nią na co dzień!