Aktualizacja Chromecasta trafia do użytkowników. Co w niej?

Google aktualizowało swoje niezwykle popularne akcesorium. Co przynosi najnowsza wersja oprogramowania w Chromecaście?

Chromecast z Google TV to jedna z najciekawszych przystawek do telewizorów na rynku. I mimo rozczarowaniu wielu użytkowników -- internetowy gigant zaprzestaje jej produkcji na rzecz ich nowego urządzenia: Google Streamer. To sprzęt zupełnie innego kalibru: znacznie droższy, większy i będący po prostu zupełnie innym segmentem.

Google jednak nie uśmierciło Chromecastów z Google TV z dnia na dzień. Wciąż są w ofercie (i będą tak długo, aż nie skończą się ich zapasy magazynowe), no i nadal są aktualizowane. Właśnie do użytkowników trafiła szósta aktualizacja w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy.

Chromecast z Google TV zaktualizowany. Co przynosi najnowsza aktualizacja?

Najnowsza wersja oprogramowania ( STTE.240615.007) trafia właśnie do użytkowników Chromecasta z Google TV i wbrew nadziejom wielu użytkowników -- wciąż bazuje ona na systemie Android 12. Tym co jednak zapewnia, jest cały pakiet poprawek bezpieczeństwa, dzięki którym korzystanie z urządzenia będzie bezpieczniejsze -- i posiada wszystkie androidowe łatki wydane w lipcu tego roku. Waży 143 MB, a poza większym bezpieczeństwem, Google obiecuje także cały szereg aktualizacji związanych z ze stabilnością i... po prostu lepszym działaniem.

Wbrew obawom wielu użytkowników -- Google wciąż pamięta o Chromecaście i pozostaje mieć nadzieję, że taki stan rzeczy utrzyma się jeszcze przez wiele miesięcy. Tym bardziej, że w tym roku na przystawki trafić ma wielki update z Androidem 14 na pokładzie, który doda jej kluczową funkcję. Chromecast z Google TV będzie mógł służyć jako hub dla urządzeń smart home w standardzie Matter.