Możesz stracić swoje konto Google. Jak tego uniknąć?

Nieco ponad roku temu Google zmieniło swoją politykę i zapowiedziało wprowadzenie masowych czystek – wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. Firma stoi na stanowisku, że nieaktywne konta są łatwym celem dla oszustów szukających słabo zabezpieczonych adresów e-mail, na które mogą się włamać, przejąć je i np. rozsyłać spam, czy inną szkodliwą korespondencję. Pomysłem na walkę z tego typu praktykami miało być usuwanie nieaktywnych kont. Z początku Google wymagało, by każdy musiał logować się na swoje konto minimum raz w ciągu 90 dni. Czas ten wydłużono do dwóch lat zapowiadając jednocześnie, że kasowanie kont zacznie się w grudniu 2023 r. Na szczęście Google przypomina swoim użytkownikom o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ich konta zachęcając jednocześnie do zalogowania się na nie, co zresetuje licznik odliczający do jego usunięcia.

Nie korzystasz ze swojego konta Google? Firma Ci je zabierze

Konto Google uznajemy za nieaktywne, jeśli nie było używane od 2 lat. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia nieaktywnego konta Google oraz związanej z nim aktywności i danych, jeśli przez co najmniej 2 lata nie było używane w naszych usługach. Te zasady dotyczą osobistego konta Google. Nie mają one zastosowania do żadnego konta Google skonfigurowanego dla Ciebie w pracy, szkole lub innej organizacji. Zastrzegamy sobie również prawo do usunięcia danych z usługi, jeśli nie korzystasz z niej przez co najmniej 2 lata. Jest to określane na podstawie zasad dotyczących braku aktywności, które obowiązują w przypadku poszczególnych usług.

W jaki sposób Google weryfikuje, czy konto jest aktywne, a jego użytkowników korzysta z niego regularnie? Firma zwaraca uwagę, że aktywność na koncie może obejmować działania, które wykonujemy przy logowaniu się lub po zalogowaniu się na konto Google. Do wykonywanych czynności należą m.in.:

czytanie lub wysyłanie e-maili,

korzystanie z Dysku Google,

oglądanie filmów w YouTube,

udostępnianie zdjęć,

pobieranie aplikacji,

używanie wyszukiwarki Google,

korzystanie z funkcji Zaloguj się przez Google w aplikacjach i usługach innych firm.

Google skasuje Ci konto. Jak tego uniknąć?

Co ważne, aktywność na koncie Google obejmuje całe konto, a nie pojedyncze urządzenia. Działania wskazujące na aktywność mogą być realizowane na różnych urządzeniach, na których logujemy się na swoje konto Google (np. na telefonie). Warto jednak pamiętać, że jeśli na urządzeniu mamy skonfigurowane np. dwa konta Google, musimy zadbać o to, by korzystać z każdego z nich przynajmniej raz na 2 lata. I choć 24 miesiące to bardzo długi okres, część użytkowników zapewne straci dostęp do swoich kont.

Warto też dodać, że od tej reguły są pewne wyjątki. Konto Google uznawane jest za aktywne nawet wtedy, gdy nie było używane w ciągu 2 lat, ale spełniony jest co najmniej 1 z tych warunków:

Konto Google zostało użyte do kupienia usługi, aplikacji, produktu lub subskrypcji Google i kupiony element jest nadal aktywnie używany.

Na koncie Google znajduje się karta podarunkowa z niewykorzystanymi środkami.

Z kontem Google jest powiązana opublikowana aplikacja lub gra, która ma aktywnych subskrybentów lub aktywne transakcje finansowe. Może to być konto Google właściciela aplikacji opublikowanej w Sklepie Google Play.

Konto Google jest używane w Family Link do zarządzania aktywnym kontem osoby nieletniej.

Konto Google zostało użyte do kupienia produktu cyfrowego – np. książki lub filmu.

Co więcej, gdy konto Google zostanie usunięte, zablokowana będzie również możliwość założenia tego samego konta z tą samą nazwą użytkownika. To dodatkowe zabezpieczenie mające gwarantować, że nikt nie podszyje się pod osobę, która wcześniej korzystała z tego konta.