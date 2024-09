Do Google wraca ważna funkcja. I to w nowej odsłonie!

To, że Google lubi uśmiercać swoje produkty, nie jest żadną tajemnicą. Powstała nawet specjalna strona Graveyard – Killed by Google dedykowana wszystkim usługom, które w ostatnich latach zostały "pochowane" przez amerykańską firmę. Znajdziemy tam naprawdę sporo – od komunikatorów, przez serwis podróżniczy, po VPN, usługę grania w Chmurze, czy popularne w ostatnich latach Chromecasty, które oficjalnie znikną ze sprzedaży, gdy wyczerpią się ich zapasy magazynowe. Kilka miesięcy temu Google zrezygnowało z jednego z ciekawszych narzędzi w swojej wyszukiwarce – archiwizowanych wersji stron internetowych, które pozwalały powrócić do stanu np. sprzed kilku tygodni czy miesięcy. Choć usługa ta nie trafiła na stronę Graveyard – Killed by Google, została całkowicie wymazana z wyszukiwarki, gdzie wcześniej była dostępna niemal do każdego linka z wyników wyszukiwania. Google zrezygnowało z tej funkcji po cichu, po cicho do niej powróciło – i to w zupełnie nowej, bardziej zaawansowanej odsłonie.

Google przywraca ważną funkcję. Warto z niej skorzystać, by zobaczyć, jak internet wyglądał w przeszłości

Kojarzycie Internet Archive? To chyba najbardziej rozbudowana biblioteka/archiwum zbierająca nie tylko archiwalne pliki, ale także zrzuty starych stron internetowych. W Wayback Machine, które jest cyfrowym wehikułem czasu, możemy odwiedzić np. stronę główną Apple na długo przed premierą pierwszego iPhone'a lub Antyweb, gdy jeszcze był jednoosobowym blogiem. Amerykańska instytucja potwierdziła właśnie, że Google nawiązało z nią współpracę, której celem będzie możliwość podejrzenia poprzednich wersji stron internetowych w oknie wyszukiwania.

Użytkownicy na całym świecie mogą od dziś przeglądać zarchiwizowane wersje stron internetowych bezpośrednio przez wyszukiwarkę Google, za pomocą prostego linku do Wayback Machine. Jak skorzystać z tej funkcji? Przy wynikach wyszukiwania pojawia się ikona trzech kropek (⋮), która wyświetla panel z informacjami o stronie i dodatkowymi narzędziami. To tu pojawi się możliwość przejrzenia jej w Wayback Machine i wybranie, w którym momencie w czasie chcemy przeglądać stronę.

Antyweb w 2006 r. Źródło: Wayback Machine

Warto jednak zwrócić uwagę, że aktualizacja przeglądarki o nowe funkcje odbywa się po stronie serwera. I choć wprowadzenie możliwości przeglądania stron przez Wayback Machine ma być dostępne dla wszystkich na całym świecie, może nieco potrwać, zanim funkcję zobaczycie u siebie.