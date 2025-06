Zdjęcia Google odpalają petardę. Nowa funkcja zachwyca

Przeszukiwanie zdjęć Google stało się właśnie znacznie łatwiejsza. Ta funkcja zmieni wszystko

Jak powszechnie wiadomo: przeszukiwanie przepastnych bibliotek multimediów potrafi być zadaniem kłopotliwym. Google doskonale sobie z tego zdaje sprawę, tym bardziej, że mowa tutaj najczęściej nie o kilkunastu czy kilkudziesięciu zdjęciach i wideo, a materiałach liczonych w tysiącach.

Firma od zawsze mogła poszczycić się jednym z najlepszych modułów wyszukiwania na rynku. O ile nie najlepszym. Wielu użytkowników przyznawało wprost, że to właśnie on jest powodem, dla którego zdecydowali się na archiwizacje swoich mediów właśnie tam, a nie u konkurencji. A teraz staje się on jeszcze lepszym! Od teraz bowiem wpisując zapytanie w cudzysłowie, Zdjęcia Google przeszukają nazwy plików, modele aparatów, opisy zdjęć, a także tekst rozpoznany na zdjęciach. To oznacza, że jeżeli w naszym archiwum znajdują się zdjęcia z tekstem – jak notatki, slajdy, plakaty czy dokumenty, to aplikacja precyzyjnie wskaże te, które zawierają dokładnie wpisaną frazę.

Przykłady można mnożyć w nieskończoność, ale – dajmy na to – wpisując w pole wyszukiwania frazę "faktura VAT", wyszukiwarka pokaże nam wyłącznie te zdjęcia, które zawierają dokładnie tę frazę, a nie podobne wizualnie obrazy czy losowe fotografie, które algorytmy mogłyby w ten sposób zaklasyfikować.

Opcji wyszukiwania w Zdjęciach Google wciąż mamy pod dostatkiem

Jeśli nie skorzystamy z cudzysłowu, Zdjęcia Google wciąż proponować będą nam szerszy zakres wyników, w tym rozmaite dopasowania wizualne. To wyjątkowo przydatne gdy nie poszukujemy konkretnego słowa, ale np. zdjęć z danego wydarzenia, koloru lub przedmiotu / motywu. To bez wątpienia pomaga w pracy nad szeroko pojętymi seriami. Co więcej: w aplikacjach mobilnych niebawem pojawi się etykieta „Text matches”, informująca, że wynik pochodzi z dopasowanego tekstu w obrazie. Warto mieć również na uwadze, że tym razem nie jest to opcja przeznaczona wyłącznie dla mobilek. Działa ona również w wersji na komputerach w przeglądarce.

To rozszerzenie wyszukiwania jest kolejnym krokiem w kierunku wykorzystania sztucznej inteligencji Gemini w popularnych narzędziach Google. Stojący na czele firmy Sundar Pichai, przy okazji 10-lecia aplikacji, podkreślił, że Zdjęcia Google było jednym z pierwszych przykładów realnego zastosowania sieci neuronowych w produkcie użytkowym. Dzięki nim możliwe jest zaawansowane rozpoznawanie treści obrazu, co dziś może wydawać się standardem, ale... jeszcze kilka lat temu świat wyglądał nieco inaczej. Warto także dodać, że równolegle z nową funkcją w wyszukiwarce, wprowadzona została także obsługa głosowa. I wyszukiwanie można zlecić nie tylko wprowadzając tekst, ale także... wydając polecenie precyzyjnego wyszukiwania,