Znamy datę premiery smartfonów Pixel 10. Uzbroicie się w cierpliwość

O smartfonach Google Pixel 10 wiemy już praktycznie wszystko. Teraz poznaliśmy też datę premiery i choć była nadzieja, że urządzenia pojawią się w tym roku wcześniej, to niestety nie znalazły one potwierdzenia.

Google już od kilku lat pokazuje swoje nowe smartfony pod koniec wakacji. Tym razem ponownie będzie trzymać się tej tradycji, choć była nadzieja na wcześniejszy debiut. Pod koniec czerwca gigant planuje zamknięty pokaz nowych modeli dla fanów marki, a Android 16 powinien pojawić się na smartfonach Pixel już za kilka tygodni. Wszystko to dawało nadzieję na premierę Pixela 10 nieco wcześniej. Nic takiego nie będzie jednak miało miejsca, w tym roku nowe modele zadebiutują pod koniec sierpnia.

Reklama

Made by Google - 20 sierpnia 2025

Pixele 9 debiutowały w zeszłym roku dokładnie 13 sierpnia, a tydzień później trafiły do sklepów. Początkowo pojawiła się plotka, że w tym roku będzie podobnie, ale Android Headlines zrewidowało swoje wcześniejsze doniesienia. Teraz mowa jest o 20 sierpnia (środa), a sprzedaż miałaby się rozpocząć nieco ponad tydzień później, czyli 28 sierpnia (czwartek). Podczas wydarzenia "Made by Google" poza czterema smartfonami Pixel 10, Pro, Pro XL i Pro Fold, powinien zadebiutować również najnowszy Pixel Watch 4. O ile same telefony za bardzo nie będą różnić się od Pixela 9, o tyle zegarek ma być nieco grubszy, co zapowiada większą baterię i zyska dodatkowe przyciski.

W zasadzie jedyna istotna zmiana w telefonach z zewnątrz to obecność teleobiektywu również w bazowym modelu Pixel 10. Poza tym układ aparatów oraz wykorzystane sensory będą podobne jak w zeszłorocznej wersji. Google nie pokusiło się nawet o jakąś minimalną zmianę designu, dostaniemy tylko nowe kolory. Gwiazdą konferencji ma być natomiast procesor Google Tensor G5 produkowany w fabrykach TSMC. Wszyscy wiążemy z nim spore nadzieje, głównie ze względu na mniejszy pobór energii. Na dużą większą wydajność nie ma co liczyć, a gwoździem programu będą rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją.

Jeśli w pakiecie pojawi się też większa bateria, a nowy modem MediaTeka będzie spisywał się lepiej niż ten od Samsunga, to Pixel 10 ma szasnę zachęcić użytkowników starszych modeli do przesiadki. O tym jednak przekonamy się dopiero po pierwszych recenzja, a te pojawią się zapewne pod koniec sierpnia.