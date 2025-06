Mapy Google wprowadzają zmianę, którą każdy zauważy gołym okiem

Jeśli korzystając z Map Google na swoim smartfonie zauważyłeś pewną zmianę, to... spokojnie. Nie jesteś w tym osamotniony. Google zdecydowało się bez większych zapowiedzi na odświeżenie loga, które widnieje w lewym dolnym rogu mapy. To kosmetyczna zmiana, która która wpisuje się w szerszą strategię wizualnej spójności produktów marki. Niby nic wielkiego, ale dla wszystkich użytkowników platformy od wejścia wyraźnie zauważalna i trudna do pominięcia.

Reklama

Logo w Mapach Google. Drobna zmiana, obok której trudno przejść obojętnie

Dotychczas użytkownicy aplikacji widzieli klasyczne, czterokolorowe logo „Google” z białym obramowaniem. Pojawiało się ono w lewym dolnym rogu warstwy mapy na urządzeniach mobilnych, a na tabletach, składanych smartfonach i komputerach było wyśrodkowane tuż przy dolnej krawędzi prawej kolumny. Logo to było wyrazistym, rozpoznawalnym, akcentem, lecz jego intensywność kolorystyczna bywała nieco rozpraszająca, zwłaszcza w trybie pełnoekranowym. Od kilku tygodni pierwsi użytkownicy zaczęli widzieć jego odświeżoną wersję. Zamiast wielokolorowego napisu, widoczny jest napis "Google Maps" – w kolorze czarnym lub białym. Tutaj wszystko uzależnione jest od tego, z jakiej kolorystyki motywu systemowego urządzenia korzystamy. Dość charakterystycznie wyróżnia się pogrubienie nazwy marki "Google", co wybija ją na pierwszy plan. Wyraz "Maps" pozostaje subtelny, tworząc spójną kompozycję wizualną... przy jednoczesnej rezygnacji z klasycznego loga internetowego giganta.

Źródło: https://9to5google.com/2025/06/01/google-maps-corner-logo/

Ta subtelna, acz zauważalna gołym okiem, zmiana loga, to element szerszej polityki Google, która dąży do ujednolicenia wyglądu wszystkich swoich produktów. W odświeżonej wersji Map nie znajdziemy już intensywnych barw, co sprawia, że nie konkuruje ono z treścią mapy. Warto zauważyć, że interfejs Map Google jest już sam w sobie bogaty w cały zestaw szczegółowych informacji: nazwy ulic, ikony, nierzadko też dziesiątki (a nawet setki) pinezek z zaznaczonymi przez nas punktami na mapie. Dlatego też każde "odchudzenie" i dążenie do minimalizmu w podstawowym projekcie aplikacji ma ogromne znaczenie dla ogólnego komfortu użytkownika.

Pierwsi użytkownicy już mogą cieszyć się zmianami. Reszcie pozostaje uzbroić się w cierpliwość

Wdrażanie zmian związanych z nowym logo w Mapach Google już się rozpoczęło. Pierwsi użytkownicy aplikacji zarówno na Androidzie (od wersji wersji 25.21), jak i iOS (od wersji 25.22) mogą cieszyć się zmianami. Choć jak to zwykle w przypadku internetowego giganta bywa: są one wdrażane falami i nie wszyscy użytkownicy mają już do nich dostęp, więc pozostaje uzbroić się w cierpliwość jeśli podobnie jak ja - jeszcze nie macie ich aktywowanych.

Mimo wszystko fajnie widzieć starania i chęć uwspółcześnienia i wizualnego ujednolicenia swoich produktów, przy jednoczesnym wciągnięciu ich w estetykę, która szeroko obowiązuję w XXI wieku. Lepiej późno, niż później.