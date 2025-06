Google Chrome z wielką nowością. Będzie wygodniej i szybciej

Google Chrome dla smartfonów otrzyma wielką nowość. Taką, którą na pewno doceni wielu użytkowników, którzy dzielą pewien problem. Każdy z nas wie, jak to jest, gdy jakiś ciekawy tytuł przykuje uwagę, ale z tego lub innego powodu trzeba to odłożyć na później... I się zaczyna.

Google Chrome z wielką nowością. Zakładki wygodniej i szybciej

Już niedługo każdy użytkownik przeglądarki Google, będzie mógł to robić wygodniej na swoich telefonach z systemem operacyjnym Android. Chrome zyska bowiem nową możliwość, która ma wesprzeć automatyczne archiwizowanie zakładek, których nie otwieraliśmy przez ostatnich 21 dni. Po tym czasie trafiają one do folderu specjalnie dla nich zamiast do kosza.

Nowa funkcja ma w wygodny sposób przyspieszyć ten proces i jednocześnie oddać decyzyjność w ręce użytkownika. Jak dostrzegł użytkownik portalu X (dawniej Twitter) @Leopeva64, w testowej wersji przeglądarki pojawiła się możliwość ręcznego porządkowania zakładek przeglądarki, które zostawiliśmy sobie na później, ale z jakiegoś powodu wciąż nie mieliśmy okazji do nich dotrzeć.

W nowej wersji Chrome'a 138, którą się spodziewamy zobaczyć już na koniec lipca (w tej chwili aktualizacja jest zaplanowana na 30 lipca), będzie można każdą z otwartych zakładek po prostu przytrzymać i przenieść do archiwum. Rozwiązanie brzmi, jakby było śmiesznie proste... I takim też właśnie jest! Tym prostym sposobem Google rozwiązuje problem nękający wielu z nas. W końcu kto nie zgrzeszył przynajmniej kilka razy nieprzyzwoicie dużą ilością otwartych naraz zakładek?

Niestety jak wspomniano, na tę wygodę przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Na tę chwilę można się jedynie pocieszyć możliwością wyboru czasu, po którym strony zostaną zarchiwizowane lub oddać sprawy Chrome'owi.

