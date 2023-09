Dodawanie do Zdjęć Google staje się łatwiejsze. Sprawdź co się zmieniło!

Zdjęcia Google od lat pozostają ulubioną usługą internautów w kwestii archiwizacji i przechowywania fotografii. Przez lata spore w tym zasługi miała darmowa przestrzeń na (pomniejszone) zdjęcia. Teraz Google zrezygnowało z oferowania tej opcji, ale wciąż dla milionów użytkowników z całego świata pozostaje najwygodniejszą formą archiwizacji i przechowywania w chmurze. A biorąc pod uwagę to, że plany Google One nie kosztują fortuny, ludzie w to idą.

Kilka tygodni temu platforma Zdjęcia Google doczekała się nowego edytora w przeglądarce. Teraz zaś użytkownicy będą mogli w wygodniejszy sposób doładowywać tamtejszą bazę obrazków.

Nowe opcje dodawania fotografii w Zdjęciach Google

Od lat czekały nam na nas łatwe funkcje przesyłania materiałów z komputera oraz importu z Dysku Google. Bez problemu można je było tam wrzucić metodą przeciągnij i upuść korzystając z opcji "Prześlij z: komputer". Teraz jednak do komputera i Dysku doszła cała paleta nowych opcji — związanych z innymi źródłami:

prześlij z kolekcji zdjęć (Facebook, iCloud);

prześlij z usług fotograficznych (Pixieset, Pic-Time, image.canon);

digitalizuj zdjęcia (Photomyne, Capture, CVS);

twórz kopie zapasowe z komputera (automatyczna integracja komputerowej aplikacji Google Drive);

skanuj zdjęciua telefonem (PhotoScan).

Zmienił się także pasek progresu podczas wrzucania zdjęć. Teraz poza tym że widnieje specjalne okienko w lewym, dolnym, rogu strony — jest także informacja ile w przybliżeniu zajmie przesyłanie zdjęć na serwery Google.

Zmiany nie są rewolucyjne, ale potrzebne

Może i wspomniane nowości nie przewracają usługi do góry nogami, ale bez wątpienia są solidnym usprawnieniem która pcha usługę w dobrym kierunku. Nawet jeżeli nie będziecie na co dzień korzystać z nowych opcji dodawania zdjęć, to regularnie korzystający z platformy bez wątpienia docenią licznik informujący o czasie który pozostał do końca przesyłania zdjęć.