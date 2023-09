Korzystacie z Google Podcasts? Wkrótce będziecie musieli zmienić platformę

Nadchodzi koniec Google Podcasts. Co dalej?

Google zdecydowało, że w przyszłym roku (jeszcze nie jest sprecyzowane, kiedy dokładnie — ale na pewno w 2024 roku) usługa Google Podcasts zostanie wyłączona. Co w takim razie stanie się z podcastami, bo w końcu Google nie chce rezygnować z tego typu treści? Rozwiązanie jest dość oczywiste — wszystkie trafią na YouTube Music.

Z tego względu YouTube Music musi otrzymać szereg aktualizacji, w tym pełną globalną dostępność przed końcem 2023 roku. Obecnie są one dostępne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej, lecz w niedalekiej przyszłości pojawi się to również w innych regionach. Google informuje również, że firma w najbliższych miesiącach będzie zbierać opinie, aby proces migracji z Podcastów Google do YouTube Music był jak najprostszy i najłatwiejszy.

Co to zmienia dla twórców?

Google informuje, że proste narzędzie do migracji przeniesie wszystkie istniejące subskrypcje z Podcastów Google do YouTube Music. Co szczególnie istotne dla twórców, to fakt, że w YouTube Music będzie można dodawać podcasty za pośrednictwem kanałów RSS — wliczając w to programy, których obecnie nie ma na YouTube. Google udostępni także opcję eksportu inną niż YouTube Music za pośrednictwem plików OPML, która będzie działać z innymi odtwarzaczami podcastów.

To oznacza, że nie będzie potrzebna już żadna forma wideo, aby nasz podcast trafił na YouTube. Na ten moment nic się nie zmienia i wszyscy nadal będą mieli dostęp do YouTube, YouTube Music i Google Podcasts. Kiedy firma finalnie zdecyduje się przejść wyłącznie na YouTube Music, z pewnością Was o tym poinformujemy. Co myślicie o tej decyzji?

Źródło: Google

Stock Image from Depositphotos