Zdjęcia Google: rewolucyjne zmiany teraz dostępne dla każdego w przeglądarce!

Zdjęcia Google dla wielu są podstawową biblioteką fotografii jakie trzymają w swoim smartfonie... i nie tylko. Prostota obsługi, idealne zespolenie z ekosystemem Google (i solidna współpraca z całą resztą) i sporo darmowej przestrzeni dyskowej w obrębie ekosystemu internetowego giganta to atuty, których próżno szukać gdziekolwiek indziej. W ostatnich latach poza byciem solidną biblioteką, Zdjęcia Google starają się być czymś znacznie więcej. Kilka tygodni temu doczekały się wielkiego redesignu na ekranach Chromebooków i tabletów. Teraz zmiany docierają także do webowej wersji — w tym udoskonalony edytor zdjęć!

Nowy edytor Zdjęć Google już dostępny w przeglądarce!

Nowy, napędzany algorytmami, edytor Zdjęć Google przynosi ogrom zmian. Przede wszystkim: sugestie edycji są fenomenalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy nie są specjalnymi fanami dłubania w aplikacjach do edycji zdjęć i "zabawy" suwaczkami. Każdy kto spędził swoje w Lightroomie doskonale wie, że choć to bardzo satysfakcjonująca sprawa — potrafi być czasochłonna i wymaga sporo doświadczenia, by finalny efekt wyglądał naturalnie i prezentował się dobrze. Automatyczne ustawienia oferowane przez Zdjęcia Google pozwolą zaoszczędzić sporo czasu i nerwów, ale... no właśnie, poza pierwszą z opcji (automatycznymi ulepszeniami), cała reszta opcji wymaga od użytkowników posiadania aktywnej subskrypcji Google One. Nie mam jednak najmniejszych wątpliwości, że najwięksi fani platformy mają ją od dawna wykupioną — w końcu 15 GB przestrzeni dyskowej jest dla nich... niewystarczające. Bo co to jest 15 GB jeżeli chodzi o zdjęcia, zwłaszcza te w oryginalnym formacie, bez zmiany ich wielkości?

Ale poza opcją automatycznej stylizacji fotografii na kilka różnych sposobów, nowy edytor Zdjęć Google pozwala też w szybki sposób je dociąć w całym szeregu najpopularniejszych formatów (kwadrat, 16:9, 5:4, 4:3, 3:2). I jest to znacznie wygodniejsze w obsłudze, niż używane wcześniej rozwijane menu. Ponadto wszystkie tamtejsze suwaki dostępne są w jednym ciągu, bez grupowania ich według kategorii, jak miało to miejsce poprzednio. Ostatnią z zakładek są zaś filtry kolorystyczne, tak uwielbiane w social mediach. Lightrooma i tamtejszych presetów wam one nie zastąpią, ale myślę, że dla wielu użytkowników będą więcej niż wystarczające.

Nowy edytor Zdjęć Google udostępniany jest wszystkim użytkownikom Google. Jeżeli jeszcze nie macie do niego dostępu, to prawdopodobnie musicie uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości. Jak wszystkie nowości w obrębie ekosystemu Google, ta również udostępniana jest kolejnym falom użytkowników stopniowo. Nie powinno to jednak zająć dłużej, niż kilka tygodni.