Z Gmail zniknie jedna opcja. Jej czas jest policzony

Gmail to narzędzie, do którego każdego dnia zaglądają miliony użytkowników z całego świata. Każda, nawet najdrobniejsza, zmiana w obrębie platformy nie uchodzi ich uwadze. A ta którą Google planuje na przyszły rok bez wątpienia im nie umknie. Oto bowiem po latach dostępności z platformy zniknie opcja wyświetlanie podstawowej wersji HTML skrzynki Gmail.

Gmail bez widoku HTML. Opcja zniknie ze skrzynki na początku przyszłego roku

Gmail od lat ma kilka opcji widoku — i jednym z nich jest podstawowy HTML. I choć prawdopodobnie jego popularność nijak ma się do nowoczesnego, dynamicznego, widoku — to wciąż ma swoje grono wiernych fanów. Google informuje jednak, że podstawowy widok HTML po latach zniknie ze skrzynki — i wysyła w tej sprawie maile użytkownikom.

Piszemy, aby poinformować, że podstawowy widok HTML Gmaila na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych zostanie wyłączony na początku stycznia 2024 roku. Podstawowe widoki HTML Gmaila to poprzednie wersje Gmaila, które zostały zastąpione ich nowoczesnymi następcami ponad 10 lat temu i nie zawierają pełnej funkcjonalności funkcji Gmaila.

Dni tego formatu są już policzone i... szczerze? Sam dziwię się, że tyle to trwało. To widok który bez wątpienia lepiej sprawdza się na urządzeniach z mniejszymi zasobami, jednak w dobie dedykowanych aplikacji i nowych, zaawansowanych, wersji pozostawał on daleko w tyle. Prawdopodobnie wielu z was widoku tego nie uświadczyło od lat, ale jeżeli chcielibyście wsiąść do tego wehikułu czasu — przez kilka miesięcy możecie to zrobić za pośrednictwem tego odnośnika.

Skąd taka decyzja Google?

Google oficjalnie nie informuje o powodach wprowadzanych przez siebie zmian. Można jedynie domniemywać, że procent użytkowników sięgających po tę opcję widoku jest tak znikomy, że z perspektywy Google jest on bez znaczenia. Tam jednak nie widać reklam, brakuje wielu nowoczesnych opcji. Czas zatem ruszyć dalej i oderwać plasterek.