Zdjęcia Google i nowa aplikacja. Pierwsi użytkownicy doczekali się już zmian

Zdjęcia Google od lat pozostają ulubioną platforma do przechowywania zdjęć użytkowników z całego świata. Firma regularnie wprowadza tam większe lub mniejsze zmiany, które mają przełożyć się na bardziej efektywne korzystanie z platformy. Teraz internetowy gigant pracuje nad redesignem swojej platformy. I użytkownicy informują już o pierwszych przemeblowaniach w obrębie aplikacji.

Zdjęcia Google wkrótce doczekają się nowej odsłony. Część użytkowników doczekała się pierwszych zmian

Zmiany w popularnych aplikacjach zawsze odbijają się szerokim echem. I nawet kiedy mowa o najdrobniejszej kosmetyce — ma ona ogromne oddziaływanie na społeczności. W Zdjęciach Google pierwszą drobnostką która bez wątpienia nie ujdzie uwadze tłumów jest zamiana miejsc na belce menu. Dotychczas pierwsze były zdjęcia, później wyszukiwarka, udostępnianie oraz biblioteka.

Google postanowiło jednak namieszać na dolnej belce — i obok zdjęć pojawiły się wspomnienia, dalej zaś czeka na nas biblioteka i... wyszukiwanie. Tym samym na dolnym menu pożegnano sekcję udostępniania. Jeżeli regularnie korzystacie z aplikacji — bez wątpienia minie chwila, nim przywykniecie do nowego porządku który zaczyna tam obowiązywać.

Ponadto sama sekcja ze wspomnieniami także doczekać ma się redesignu. Tamtejsze linie czasowe będą podawane w zupełnie nowej formie, przypominające coś w rodzaju kolażu. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by sami użytkownicy tworzyli własne "wspomnienia", które są czymś na wzór samodzielnie utworzonych "albumów". Wszystko to można opatrzeć dodatkowymi tytułami i opisami, by było jak najmilsze do oglądania i jak najprzyjemniejsze w odbiorze.

Kto może już skorzystać z nowości?

Google, jak zwykle, wszystkie nowości udostępnia partiami. I wygląda na to, że póki co z nowości skorzystać może wyłącznie wąskie grono szczęśliwców z Androidami w kieszeni. Aplikacja na iOS nie doczekała się jeszcze zmian — ale prawdopodobnie najpierw zmiany dotrą do szerszego grona właścicieli smartfonów i tabletów z Androidem, a dopiero w dalszej kolejności przyjdzie pora na iOS oraz iPadOS.