Google jest dość wolne we wprowadzanie wszelkiej maści aktualizacji związanej z wyglądem swoich produktów. Zapowiedziany już dawno temu Material Design 3 nie pojawia się tak szybko, jak wielu by sobie tego życzyło. Ale internetowy gigant krok po kroku realizuje zmiany — i takowe właśnie trafiły do jednej z jego najważniejszych usług: Zdjęć Google. Dlatego nie zdziwcie się, gdy uruchomicie platformę w przeglądarce, a tam czekać na Was będzie sporo wizualnych zmian!

Zdjęcia Google w przeglądarce teraz w oprawie Material Design 3

Cały koncept Material Design 3 (znanym także jako Material Design You) przedstawiono już lata temu — bo w 2021 roku. Od tego czasu internetowy gigant konsekwentnie aktualizuje swoje produkty dostosowując je do konceptu który sam wykreował. Wielu zaokrąglonych krawędzi, nowych ramek które gromadzą inne treści, a także odświeżonej palety kolorów. Ta ostatnia zawiera w sobie wiele szarości i błękitów. I to właśnie takiego odświeżenia doczekały się Zdjęcia Google w przeglądarce:

Zdjęcia Google: Material Design 3

Nic jednak nie zmieniło się pod względem samej funkcjonalności. Nie pojawiły się ani nowe funkcje, ani niczego nie przemodelowano w kontekście menu czy innych zmian które wpłynęłyby na poruszanie się w obrębie platformy. To po prostu (i aż) odświeżony wygląd, który ma ujednolicić wszystkie produkty Google i stać w zgodzie ze standardami, które sami wyznaczyli. A to że zajęło im tylko trzy lata by wprowadzić je do jednego z ich najważniejszych produktów to już mały szczegół.