Zdjęcia Google na Androidzie z drastyczną zmianą. Z głównego menu znika popularna opcja

Zmiany w interfejsie najpopularniejszych platform zawsze budzą ogrom emocji i kontrowersji. Wierzę, że podobnie sprawy będą mieć się i w tym przypadku, gdyż użytkownicy przez lata przywykli do pewnego porządku. Jednak Zdjęcia Google na Androidzie, podobnie jak te na iOS kilka tygodni temu, upraszczają dolną belkę na której znajduje się główne menu aplikacji. Po aktualizacji próżno będzie tam szukać zakładki ze wspomnieniami.

Wspomnienia znikają z głównej belki Zdjęć Google na Androidzie. Jak teraz wyglądać będzie menu?

Dotychczas dolna belka oferowała cztery sekcje: Zdjęcia, Wspomniena, Kolekcje oraz nowopowstałe Zapytaj -- czyli wyszukiwarkę wspieraną przez autorski algorytm AI, Gemini. Teraz Google wprowadza zmiany, po których w dolnym menu zostaną wyłącznie trzy sekcje. Z powyższego zestawu znikną Wspomnienia -- efektem czego w dolnym menu ostaną się tam wyłącznie trzy pozycje. Efektem czego cały interfejs stał się znacznie lżejszy, a cała aplikacja prezentuje się znacznie lepiej.

Pytaniem, które wielu może nurtować, bez wątpienia to dotyczące Wspomnień: co z nimi? Zdjęcia Google zupełnie z nich zrezygnowały - nazywając je od teraz Momentami. Tym samym odpowiednik dawnych Wspomnień możemy teraz znaleźć w sekcji Kolekcje, gdzie czeka on na jednym z pierwszych kafelków w aplikacji jako... Momenty właśnie.

Mała wielka zmiana. Dla wielu może okazać się sporym zaskoczeniem

Google lubi w ostatnich miesiącach wprowadzać małe-wielkie zmiany w swoich aplikacjach -- i to jest jej najlepszy dowód. Na szczęście sama funkcjonalność została zachowana: w innym miejscu i pod inną nazwą, ale to nie jest tak, że zupełnie zniknęła z aplikacji. Jednak mając na uwadze fakt, że po latach gigant zdecydował się ją usunąć z głównej belki, prawdopodobnie sporo mówi na temat jej popularności i zainteresowania użytkowników.

Nowości na Androidzie dostępne są od wersji Zdjęć Google oznaczonych numerkiem 7.11. Warto jednak mieć na uwadze, że zmiany te leżą po stronie serwera - dlatego trzeba uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Prawdopodobnie kwestią najbliższych dwóch tygodni jest, nim trafi ona do wszystkich.