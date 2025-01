Żegnaj asystencie Google, nikt nie będzie za Tobą płakał

O tym jak słabo działa asystent Google w ramach Android Auto pisałem na łamach Antyweba już kilka razy. Niestety ostatnie zmiany, w ramach który zastąpiono głos lektora w Mapach Google niewiele wniosły. Asystent cały czas ma problemy z rozdwojeniem jaźni. Z prostymi komendami po polsku radzi sobie bardzo dobrze, ale już np. treści otrzymanej wiadomości nie potrafi przeczytać. Jego funkcjonalność w smartfonach również jest przeciętna, ale tam sytuacje ratuje nieco Gemini i wygląda na to, że to właśnie to rozwiązanie stanie się wkrótce powszechne.

Gemini trafi do Android Auto

W ostatnich miesiącach mamy coraz więcej zmian w ramach usługi Android Auto. Google co prawda się nimi nie chwali, ale są osoby, które analizują każdą nową wersję i wyszukują zmiany jakie się pojawiły. Dzięki temu wiemy między innymi o tym, że wkrótce pojawi się obsługa radia samochodowego (Car Media), a teraz okazuje się, że planowana jest też zmiana asystenta. Jak podaje Android Authority, w najnowszej odsłonie aplikacji pojawiły się flagi pozwalające na aktywację asystenta Gemini w ramach Android Auto. Udało się to nawet zrobić, ale obecnie Gemini nie reaguje na żadne komendy, więc jak widać jest to jeszcze bardzo wczesny etap.

Nie zmienia to jednak faktu, że ta zmiana wreszcie nadejdzie, a im bliżej majowej konferencji Google I/O, tym więcej się o niej zapewne dowiemy. Dodanie obsługi Gemini, czyli de facto sztucznej inteligencji, powinno rozwiązać wiele problemów. Przede wszystkim rozwiązanie to nie ma problemów z różnymi językami, więc może wreszcie komunikacja w języku polskim będzie bezproblemowa. Sztuczna inteligencja jest też w stanie odpowiedzieć na znacznie bardziej skomplikowane pytania, rozpoznaje mowę naturalną i może być wstępem do zaoferowania całkiem nowych usług w ramach Android Auto. Wyszukanie np. atrakcji w pobliżu podczas wakacji czy najlepszej restauracja rybnej nie powinno być już żadnym problemem i to bez odrywania rąk od kierownicy.

Gemini trafi zresztą nie tylko do Android Auto. Podobne zmiany szykowane są również w systemie WearOS dla zegarków. Wygląda na to, że Google zamierza zastosować Gemini w całej palecie swoich produktów. Jeśli zastąpi również asystenta Google w takich rozwiązania jak Nest Hub, to będę zachwycony. To odrobinę żenujące, że w 2025 roku głośnik, który potrafi zarządzać wieloma elementami smart home w domu, nadal nie rozumie języka polskiego. Jeśli o mnie chodzi to mam nadzieje, że rzeczona zmiana nastąpi jak najszybciej.

źródło: Android Authority