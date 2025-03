Zdjęcia Google lepsze niż kiedykolwiek, szybko aktualizuj!

Magazynowanie zdjęć bywa w obecnych czasach bardziej skomplikowane, niż moglibyśmy tego chcieć. Skoro zrobienie fotografii jest tak łatwe, to dosłownie nie mamy hamulców, aby robić je bez opamiętania. Nie ma w tym niczego złego, ale pochłania mnóstwo pamięci lokalnej i w chmurze.

Zdjęcia Google lepsze niż kiedykolwiek. Magazynowanie to pestka

Z powodu właśnie konieczności rozważnego magazynowania zdjęć, pojawia się potrzeba decydowania o tym co właściwie zostanie umieszczone w pamięci chmury. Życie czasami wymaga zapamiętania czegoś na moment, więc w ruch idzie aparat telefonu. Ot, na przykład jesteśmy na mieście z przyjaciółmi i trzeba podzielić rachunek, lecz odkładamy to na później. Szybki ruch i zdjęcie gotowe.

Źródło: Depositphotos

Do tego jest to takie, którego w ogóle nie potrzebujemy magazynować w backupie. Do tej pory jednak nie mieliśmy w tej sprawie wiele do powiedzenia. Na szczęście użytkownicy telefonów z Androidem w końcu otrzymają przydatną funkcję. Dzięki niej będzie można bezpośrednio z aplikacji usunąć kopie zapasowe zdjęć lub filmów zapisanych w Zdjęciach Google.

Dzięki tej prostej funkcji, zdjęcia lub filmy wciąż będą widoczne lokalnie na naszym urządzeniu, lecz nie będą już zbędnie blokować miejsca w naszej chmurze Dysku Google. Trzeba jednak pamiętać, że po włączeniu tej funkcji, musimy uważać na to co jednak chcemy, aby w tej chmurze wciąż było.

Cofanie kopii zapasowej należy włączyć w Ustawieniach aplikacji, aby to uczynić trzeba:

Otworzyć aplikację Zdjęcia Google,

Stuknąć portret profilu i wybrać Ustawienia aplikacji Zdjęcia, a następnie Kopię zapasową,

Przewinąć do znalezienia szukanej opcji,

Stuknąć Cofnij kopię zapasową,

Zatwierdzić ostrzeżenie Rozumiem, że moje zdjęcia i filmy z tego urządzenia zostaną usunięte ze Zdjęć Google,

I w końcu potwierdzić wybór.

Źródło: Google