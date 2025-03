Zdjęcia Google ugięły się pod naporem próśb. Przywraca lubianą opcję

Choć rynek aplikacji jest dość mocno nasycony i użytkownicy mają w czym wybierać, to są na nim hity, których użytkownicy nigdy nie mają dość. Taką opcją od lat są Zdjęcia Google. Uniwersalne, pewne, łatwe w obsłudze, międzyplatformowe. Choć firma stale je aktualizuje, okazuje się, że nie wszystkie nowości są koniecznie na plus. Teraz gigant wycofuje się z opcji, którą kilka miesięcy temu wprowadził do swojego produktu.

Google słucha użytkowników. Przywraca funkcję, która zniknęła przed kilkoma miesiącami

To raczej rzadki i chlubny przypadek, ale jak widać nawet najwięksi potrafią przyznać się do porażki. Jesienią do platformy Zdjęcia Google wprowadzona została zmiana, która przez wielu odczytana była jako kontrowersyjna. Mowa o funkcji Udostępniania Partnerowi, której celem jest zwiększenie przejrzystości współdzielonych treści. W wyniku wprowadzonych zmian, aplikacja pozbawiona została opcji udostępniania zrzutów ekranu i obrazów zapisanych przez inne aplikacje. Użytkownikom taki obrót spraw niespecjalnie się podobał. Przywykli do wygodnego dzielenia się wszystkimi zdjęciami — bez wyjątków i ograniczeń. Google w ten sposób chciało ograniczyć niepotrzebny bałagan w udostępnianych materiałach, zapewniając bardziej uporządkowany widok.

W listopadzie ogłosiliśmy aktualizację funkcji Partner Sharing na urządzeniach z systemem Android, w której zdjęcia z aplikacji innych firm nie były już automatycznie udostępniane Twojemu partnerowi (więcej informacji tutaj). Ta zmiana została zaprojektowana w celu zmniejszenia bałaganu i pomocy w utrzymaniu bardziej skoncentrowanego kanału Twojego partnera. Chociaż jest to przydatne dla wielu użytkowników, otrzymaliśmy również opinie, że chcielibyście mieć większą kontrolę nad tym, czy ta treść jest udostępniana, czy nie. Teraz, na podstawie Waszych opinii, wprowadzamy nowe ustawienie w systemie Android, aby dać Wam większą kontrolę nad udostępnianiem partnerom. — czytamy w oficjalnym komunikacie

Teraz po kilku miesiącach Google wycofuje się rakiem z przedstawionych zmian. A może raczej: nie zmusza do korzystania z nich i daje nam możliwość wyboru. Od teraz sami możemy zadecydować, czy zrzuty ekranu i obrazy z innych aplikacji powinny być uwzględniane w udostępnianych zasobach. Warto mieć jednak na uwadze, że domyślnie ta opcja pozostaje wyłączona. Jeżeli zatem chcemy z niej skorzystać, musimy samodzielnie ją aktywować w ustawieniach.

Jak móc udostępniać wszystkie materiały w Zdjęciach Google? Zmień ustawienia

Nowe opcje związane z ustawieniami znajdziemy rzecz jasna w… Ustawieniach platformy. Warto mieć na uwadze, że po zmianach opcji, wszystkie wcześniejsze obrazy (w tym również zrzuty ekranu i grafiki z innych aplikacji) ponownie będą dostępne. Aby przywrócić udostępnianie wszystkich zdjęć w ramach udostępniania Partnerowi:

Otwórz aplikację Zdjęcia Google

Przejdź do ustawień funkcji Udostępniania Partnerowi.

Aktywuj opcję udostępniania wszystkich zdjęć, w tym z innych aplikacji.

Zapisz zmiany.

Powrót tej funkcji bez wątpienia ucieszy wielu użytkowników, którzy przez ostatnie miesiące narzekali na jej brak. Kto zechce: aktywuje i skorzysta. Kto nie zechce: wcale nie musi i może zostawić jak jest.