Zdjęcia Google kuszą nowościami. Dwie rewolucyjne funkcje trafiają na platformę

Zdjęcia Google ani trochę nie zwalniają tempa. Dodają dwie nowe funkcje i dbają o to, by były one możliwie jak najłatwiej dostępne dla użytkowników.

Zdjęcia Google to znacznie więcej, niż tylko domyślna chmura do przechowywania zdjęć i wideo, które udaje nam się uchwycić za pośrednictwem naszych smartfonów. Z każdą aktualizacją to coraz bardziej zaawansowane narzędzie do edycji multimediów, a także ich zarządzania. Teraz aplikacja zyskuje dwie, innowacyjne, funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które bez wątpienia ucieszą wielu użytkowników. Co istotne: aby ułatwić dostęp do tych rozwiązań, Google wprowadza także nową, dedykowaną zakładkę, która zbierze wszystkie kreatywne opcje w jednym miejscu.

Zamienia zdjęcia w wideo. Nowa opcja robi wrażenie

Od teraz posiadacze Zdjęć Google na Androidzie i iOS w Stanach Zjednoczonych mogą już skorzystać z unikatowej funkcji przekształcania statycznych fotografii w krótkie, sześciosekundowe, klipy wideo. Technologia Veo 2, bazująca na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji AI, pozwala na ożywienie zdjęć wybraną przez użytkownika metodą. Do wyboru są dwie opcje: subtelne ruchy lub tryb szczęśliwy traf, generujący bardziej spontaniczne efekty. Dzięki temu narzędziu, w każde ujęcie może zostać tchnięta nowa energia. Ożyje, zyska głębię i będzie po prostu lepiej się prezentował niż w dotychczasowej, statycznej, formie. Takie krótkie materiały to fajna rzecz do społecznościówek, choć jak to zwykle bywa z darmowymi narzędziami AI: jeśli zbiorą szybko popularność, to w mig nasze media przytłoczy lawina takich materiałów.

Zamiana zdjęcia w ilustrację. Gdzieś to już widziałem...

Kolejną nową funkcją, która pojawi się na przestrzeni najbliższych tygodni (początkowo również wyłącznie w Stanach Zjednoczonych), jest Remix. Narzędzie pozwalające przemienić dowolne zdjęcie w ilustrację o różnej estetyce i charakterze artystycznym. Użytkownicy będą mogli wybierać spośród stylów takich jak anime, komiksy, szkice czy animacje 3D. Oby tym razem obyło się bez podkradania stylów znanych twórców, na czym poległ ChatGPT, przez co wywołał niemałą burzę.

Co ważne: wszystkie te nowości będzie można łatwo odnaleźć w nowej sekcji "Create", która trafi na dolny pasek aplikacji. Dzięki temu użytkownicy będą mieli szybki dostęp do wszystkich kreatywnych opcji tu i teraz, bez konieczności przeklikiwania się przez inne rozmaite opcje aplikacji.

Warto pochwalić Google za kwestię odpowiedniego oznaczania takich materiałów. Firma, chcąc zadbać o kwestię odpowiedzialnego korzystania z generowanej przez AI zawartości, wszystkie obrazy i wideo stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji będzie oznaczać niewidzialnym cyfrowym znakiem wodnym SynthID. Natomiast widoczne materiały będą miały dodatkowe, czytelne oznaczenia, co zwiększa transparentność i ułatwia rozpoznawanie treści, które zostały wygenerowane.

Zdjęcia Google zmieniają się na naszych oczach

Wprowadzenie funkcji opartych na sztucznej inteligencji w Zdjęciach Google stanowi kolejny krok w kierunku inteligentnej edycji zdjęć i dynamicznej prezentacji wspomnień. Dzięki zamianie zdjęć w wideo i tworzeniu grafik bazujących na naszych fotografiach platforma zyskuje nowe, kreatywne, opcje. I staje się czymś więcej, niż była dotychczas. Czy to wystarczy, by być "cool"? Tego nie wiem, ale bez wątpienia i tak jest dla wielu niedoścignionym wzorem w kwestii archiwizacji i zarządzania coraz większymi rzeszami multimediów.

