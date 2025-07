Mapy Google naprawiają błąd. Znów skorzystasz z lubianej opcji

Kilka dni temu w sieci zawrzało: z aplikacji Mapy Google na Androida zniknął bardzo istotny element. Mowa o kontrolkach odtwarzania muzyki, które nagle wyparowały z interfejsu nawigacji. Funkcje pozwalające na pauzowanie, przewijanie i wstrzymywanie utworów w ulubionych aplikacjach muzycznych bez ostrzeżenia po prostu wyparowały. W opcjach próżno było zaś szukać jakichkolwiek ustawień z nimi związanych. Pojawiło się wiele pytań ze strony użytkowników, o co właściwie chodzi: czy to celowe działanie czy jakieś niedopatrzenie ze strony programistów. Chyba właśnie poznaliśmy odpowiedź.

Znikające kontrolki odtwarzacza muzyki w Mapach Google: gdzie leży wina?

Pojawiły się (wcale niebezpodstawne) obawy, że Google zdecydowało się na wycofanie tej funkcji na stałe. Nie miałoby to zbyt wiele sensu, ale kto ich tam wie. Na szczęście te okazały się na wyrost — firma szybko wyjaśniła, że problem był po prostu błędem, który wkradł się do oprogramowania. Obecnie zaś zespół Google intensywnie pracuje nad jego naprawą. Takie deklaracje uspokoiły użytkowników, dając nadzieję na szybki powrót wygodnych funkcji sterowania muzyką w trakcie nawigacji.

Teraz już wiemy, że nie są to słowa rzucone na wiatr. Od wczoraj pierwsi użytkownicy informują, że elementy sterujące muzyką powoli wracają do Map Google na Androidzie. Testy przeprowadzone na różnych urządzeniach z wersjami aplikacji 25.28.04 oraz 25.30.00 wykazały pełen powrót funkcji. Naprawa wdrażana jest najprawdopodobniej po stronie serwerów Google, dlatego aktualizacja aplikacji nie była konieczna. Ale jak zwykle jest to miecz obosieczny: bo jeśli jeszcze nie wróciła na waszym smartfonie, to nie pozostaje wam nic innego jak tylko uzbroić się w cierpliwość.

Warto mieć jednak na uwadze, że nie wszystko działa jeszcze idealnie. W obecnym stanie kontrolki muzyki nie pojawiają się na pomniejszonej karcie nawigacyjnej. Aby uzyskać dostęp do przycisków poprzedni utwór, następny utwór czy play / pauza, użytkownik musi rozwinąć kartę gestem lub stuknięciem w ekran. Jest to pewne ograniczenie w porównaniu do wcześniejszego, znacznie wygodniejszego, widoku, jednak Google prawdopodobnie już pracuje nad optymalizacją.

Poza samymi kontrolkami, na miejsce wróciły także ustawienia związane z kontrolą muzyki. W sekcji Ustawienia -> Nawigacja czeka na nas funkcja pokazania kontrolek odtwarzania muzyki, a także wyboru domyślnej aplikacji muzycznej.

Spokojnie, to tylko awaria

Całe szczęście: tym razem obyło się bez większych dramatów i próśb ze strony użytkowników o przywrócenie znanej i lubianej funkcji. Znikające przyciski okazały się być najzwyczajniej w świecie awarią, która dotknęła użytkowników Map Google na Androidzie. Na szczęście tym razem Google szybko zareagowało (co nie jest wcale takie oczywiste), a kontrolki powróciły, choć z drobnymi ograniczeniami w interfejsie. Przynajmniej na tę chwilę, bo prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku dni/tygodni te problemy zostaną również zażegnane.