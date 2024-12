Zdjęcia Google jak Spotify. Nikt się tego nie spodziewał, wszyscy się ucieszą!

Zdjęcia Google niczym serwisy streamingowe w tym roku zaserwują użytkownikom podsumowanie mijającego roku. A co w nim?

Koniec roku to czas podsumowań. W tym roku swoje "Wrapped" mają nie tylko serwisy skupiające się na streamingu wideo czy gromadzące dane na temat tego, w jakich wirtualnych światach spędzamy najwięcej czasu. Google ogłosiło właśnie premierę Recap 2024 w najpopularniejszej aplikacji do archiwizowania zdjęć na świecie: Google Photos. Wszyscy miłośnicy podsumowań nie będą specjalnie zaskoczeni tym, co tam znajdą -- bowiem gigant mocno wzorował się na przywołanej wyżej konkurencji. Jak zwykle w przypadku takich podsumowań czy wspomnień -- opcja tama na celu pomóc użytkownikom odkryć na nowo najważniejsze chwile minionego roku.

Co oferuje funkcja Recap w Zdjęciach Google?

Recap w Zdjęciach Google to nie tylko kolekcja zdjęć i nagrań z całego roku, ale także zestaw przygotowanych przez platformę analiz, które pozwalają spojrzeć na wspomnienia w zupełnie inny sposób. Google Photos wybiera wyjątkowe momenty i prezentuje je w cieszącej oko formie, wzbogacając wszystkie nasze materiały o zestaw specjalnych efektów wizualnych. Te przygotowane zostały zarówno dla zdjęć, jak i materiałów wideo. Użytkownicy mogą dzięki temu przypomnieć sobie wydarzenia, które wyróżniały się na tle szarej codzienności.

Nowością (i dla wielu zaskoczeniem) w tegorocznym podsumowaniu dla Zdjęć Google jest wykorzystanie autorskiego modelu AI, który odpowiedzialny jest za wygenerowanie spersonalizowanych podpisów do wybranych materiałów. Dzięki temu użytkownicy (na tę chwilę, niestety, wyłącznie w Stanach Zjednoczonych) mogą cieszyć się unikalnym i bardziej spersonalizowanym doświadczeniem. Wszyscy jednak możemy cieszyć się dostępem do podsumowań statystycznych, z których to możemy dowiedzieć się o:

Najdłuższej serii zdjęć -- czyli ile dni z rzędu robiliśmy zdjęcia;

Najczęściej fotografowanych

Dominujących kolorach na zdjęciach;

Osobach, z którymi najczęściej się uśmiechaliśmy.

Urocze, ale jednocześnie też gdy myślę o podsumowaniu roku w serwisie skupiającym się na archiwizacji naszych osobistych zdjęć i filmów - takie kategorie wydają się... być po prostu w punkt.

Wspomnienia w Zdjęciach Google, którymi możemy podzielić się z innymi

Funkcja Recap poza wywołaniem uśmiechu wśród użytkowników platformy, pozwala także na łatwe udostępnianie swoich wspomnień bezpośrednio z aplikacji Zdjęć Google w serwisach społecznościowych oraz za pośrednictwem komunikatorów. To świetny sposób na dzielenie się z bliskimi najważniejszymi momentami minionego roku. Dzięki temu Zdjęcia stają się czymś więcej, niż jedynie szufladką do przechowywania multimediów. Dodaje im to aspektu społecznościowego, który pozwala na większe zaangażowanie ze strony użytkowników.

Recap w Zdjęciach Google trafia już do pierwszych użytkowników. W pierwszej kolejności funkcją cieszyć się mogą użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych -- ale w najbliższych dniach ma ona trafić także do użytkowników z pozostałych części świata. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać naszych podsumowań!