Zdjęcia Google dodają wyczekiwaną funkcję. Pozwoli uniknąć problemów

Zdjęcia Google od lat są jedną z najchętniej wybieranych platform do przechowywania zdjęć i wideo. Nikogo to specjalnie nie dziwi — tamtejsze kopie zapasowe są łatwo dostępne z każdego urządzenia, wygodne w obsłudze — a przy tym jeszcze robią się same, gdy aktywujemy odpowiednie opcje w smartfonie czy tablecie. Automatyczne tworzenie kopii zapasowej wielu z nas pozwoliło ocalić wiele wspomnień po tym, jak niespodziewanie urządzenie odmówiło posłuszeństwa czy spotkała nas jakaś inna niemiła przygoda.

Nie da się jednak ukryć, że oferta automatycznego tworzenia kopii zapasowej jest dość nachalna. I jako że sam z tej funkcji nie korzystam, to doskonale rozumiem, że niektórzy, chcąc sprawdzić coś w tamtejszej bibliotece, w pośpiechu zgodzą się na jej wykonanie z urządzenia, na którym uruchomili aplikację.

Dotychczas odwracanie tej akcji było pozostawione nam samym: ręcznie musieliśmy kasować wszystkie filmy, zdjęcia, zrzuty ekranu i co tam jeszcze. Google najwyraźniej dostawało odpowiednio sporo skarg, bo postanowiło wdrożyć opcję, która cofnie ostatnio wykonaną kopię zapasową z naszego urządzenia.

Łatwe usuwanie kopii zapasowej w Zdjęciach Google. Nowa funkcja trafia do użytkowników

-- czytamy w opisie najnowszej funkcji na oficjalnym forum. W praktyce polega to na tym, że jeżeli czy to przez przypadek, czy jeśli się rozmyślimy, zechcemy usunąć kopię zapasową materiałów, które znajdują się na naszym smartfonie: od teraz nie trzeba tego robić ręcznie. Wszystko zostaje w pełni automatyzowane. A jak to zrobić, Google tłumaczy w krótkiej instrukcji krok po kroku:

Otwórz aplikację Zdjęcia Google. U góry wybierz zdjęcie profilowe lub początkowe, a następnie Ustawienia Zdjęć Google, a następnie Kopia zapasowa. Aby wyświetlić elementy poza ekranem poniżej, przewiń. Wybierz opcję Cofnij kopię zapasową dla tego urządzenia. Obok opcji „Rozumiem, że moje zdjęcia i filmy z tego urządzenia zostaną usunięte ze Zdjęć Google” zaznacz pole wyboru. Wybierz opcję Usuń kopię zapasową Zdjęć Google.

Jak widać -- nie ma w tym procesie niczego specjalnie skomplikowanego. A każdy, kto w pośpiechu włączył (przypadkiem) opcję tworzenia backupu, ten wie, jak irytujące jest jego późniejsze usuwanie. Zwłaszcza w przypadku co większych bibliotek i zbyt późnej reakcji na aktywowanie nowej funkcji.

Prawdopodobnie najwierniejsi użytkownicy Zdjęć Google i tak stawiają na regularną, automatyczną, kopię zapasową. Ale miło widzieć, że Google dba także o całą resztę ludzi, która sięga po ich produkty.

Nowa funkcja już teraz trafia do użytkowników smartfonów z iOS na pokładzie. Na Androida cofanie kopii zapasowej ma trafić w niedalekiej przyszłości.