Dokumenty Google zaskoczyły użytkowników ważnym komunikatem. Takie powinny być technologie

Dokumenty Google cieszą się niesłabnącą popularnością. Google udało się stworzyć produkt na tyle uniwersalny i ponadczasowy, że dla wielu mniej wymagających użytkowników pakietów biurowych stał się standardem. Stale rozwijany, prosty w obejściu. Krótko mówiąc: idealny w swojej prostocie.

Reklama

Na co dzień Dokumenty Google są dość przewidywalne i raczej niespecjalnie nas czymkolwiek zaskakują. No chyba, że jakąś dużą aktualizacją dodającą nowe funkcje. Wczoraj jednak użytkownicy platformy przebywający w San Francisco otrzymali nietypowy komunikat. Komunikat, który pokazuje moc technologii. I im dłużej myślę, tym bardziej uważam, że powinien być on standardem.

Ostrzeżenie przed tsunami w Dokumentach Google. To właśnie takie rzeczy pokazują moc technologii

Kylie Robison, jedna z redaktorek serwisu The Verge, dodała wpis, w którym pokazała komunikat, jaki zaserwowały jej Dokumenty Google. W związku z dużym trzęsieniem ziemi w tamtejszym rejonie, pojawiło się zagrożenie tsunami. O tym jak opłakane w skutkach potrafią być siły natury przekonaliśmy się już wielokrotnie - i raczej nikomu nawet przez myśl nie przyszło, by z nimi igrać. Jak to zwykle jednak bywa: jest spora szansa, że w świecie przeładowania informacjami, ktoś mógł pominąć pojawiające się zewsząd ostrzeżenia. Google doskonale sobie z tego zdaje sprawę, dlatego też zaserwowało odpowiednią notyfikację również w swojej platformie.

Ktoś może powiedzieć: przecież to nic wielkiego, ot, po prostu mały komunikat. Ale to właśnie taki komunikat może komuś ocalić życie -- i być jednym z tych, które nie zostaną zignorowane. Myślę, że to właśnie w takich małych-wielkich rzeczach drzemie moc współczesnych technologii. I tym razem Google pokazało klasę i kierunek, który - mam nadzieję - w przypadku kolejnych takich sytuacji będzie kontynuowany. I stanie się on inspiracją dla wielu innych twórców popularnych narzędzi.