Zdjęcia Google nie bez powodu królują w świecie aplikacji do archiwizacji, organizacji i przechowywania fotografii i wideo w chmurze. Są idealne w swojej prostocie, dostępne na kilku platformach, a jakby tego było mało: Google staje je rozwija serwując nowe funkcje i udoskonalenia. Kilka miesięcy temu doczekaliśmy się wygodnej opcji synchronizacji między sprzętami. Teraz firma poszła o krok dalej i ułatwia korzystanie z zablokowanego folderu — i to zarówno na Androidzie jak i iOS.

Łatwiejszy dostęp do zablokowanego folderu w Zdjęciach Google

Dotychczas by dostać się do zablokowanego folderu trzeba było po otwarciu aplikacji przebić się przez bibliotekę, później uruchomić narzędzia i dojść do organizacji biblioteki. Teraz dostęp do tego folderu staje się znacznie łatwiejszy, bowiem zablokowany folder to coś, do czego obecnie mamy dostęp bezpośrednio z aplikacji tuż obok zakładek z ulubionymi, archiwum czy koszem.

Zmiana niby niewielka, ale automatycznie sprawia że więcej osób ma szansę dowiedzieć się o istnieniu tej opcji. Poza tym użytkownicy którzy wcześniej byli nieprzekonani do skorzystania z niej — teraz mogą sięgać po nią częściej. Dlaczego? Powód jest prozaiczny — bo najzwyczajniej w świecie stąło się to znacznie wygodniejsze niż dotychczas.

Te zmiany w interfejsie nie przewracają aplikacji do góry nogami, ale są jasnym dowodem, że Google faktycznie dba i dopieszcza swój produkt tak bardzo, jak tylko się da. Aplikacja stale się rozwija i jest dopracowywana, a co jakiś czas mamy przyjemność informować o zmianach w takich właśnie szczegółach. Ale to one ostatecznie sprawiają, że z produktu korzysta się z ogromną przyjemnością!

Zmiany trafiają już do użytkowników Zdjęć Google na całym świecie. Jeżeli jeszcze ich u Was nie widzicie (jak ja) to spokojnie — jak zwykle aktualizacja odbywa się falami. Prawdopodobnie kwestią najbliższych kilku dni jest jej wdrożenie także i na waszym koncie.