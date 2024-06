Google Tłumacz otrzymało wsparcie 110 nowych języków. To praktycznie drugie tyle, ile Tłumacz znał do tej pory!

Największa aktualizacja Google Tłumacz w historii

Google Tłumacz to darmowe narzędzie online stworzone przez firmę Google, które umożliwia automatyczne tłumaczenie tekstów i stron internetowych pomiędzy różnymi językami. Do niedawna obsługiwała 133 języki, przy okazji oferując różnorodne funkcje, w tym tłumaczenie tekstu, mowy, zdjęć oraz dokumentów. Użytkownicy mogą korzystać z Google Tłumacza zarówno przez przeglądarkę internetową, jak i przez aplikacje mobilne na urządzeniach z systemem Android i iOS.

Teraz jednak Tłumacz dostał największą aktualizację w historii i nauczył się 110 nowych języków. Jako, że łącznie aplikacja do tej pory wspierała 133 języki, to jest to ogromna nowość — teraz Tłumacz od giganta z Mountain View obsługuje 243 języki. To kosmiczny wynik.

110 nowych języków i wszystko dzięki AI — tak deklaruje Google

Isaac Caswell napisał na oficjalnym blogu Google, że model językowy PaLM 2 AI od wielkiego G znacznie wspomógł Google Tłumacza w nauce nowych języków. Szczególnie dobrze radził sobie z językami, które są ze sobą powiązane, na przykład „bliskie hindi, na przykład awadhi i marwadi, oraz kreolskie francuskie, jak kreolski seszelski i kreolski maurytyjski”.

Nowo obsługiwane języki przez Google Tłumacza obejmują kantoński, który „od dawna był jednym z najbardziej pożądanych języków w Google Tłumaczu”, stwierdził Caswell. „Ponieważ kantoński często jest zapisywany podobnie do mandaryńskiego, trudne jest zdobycie danych i trenowanie modeli”. Caswell dodał do tego również, że „około jedna czwarta nowych języków pochodzi z Afryki”. Chociaż Google Tłumacz już teraz dla wielu był pierwszym wyborem, to po tej aktualizacji nie ma raczej wątpliwości, jak ogromne jest to narzędzie.

Źródło: Blog Google

