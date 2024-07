Google nie zwalnia tempa w kwestii rozwoju swoich map. Co rusz mamy przyjemność informować o wdrażaniu nowych funkcji. Tym razem, jak wynika z (nieoficjalnych) informacji, internetowy gigant szykuje prawdziwą bombę. Opcję nawigacji stworzoną z myślą o kilku kierowcach — by podróżować wspólnie, nie gubić się i pozostawać w nieustannym kontakcie!

Mapy Google z nawigacją dla kilku kierowców jednocześnie. Nowa opcja już w przygotowaniu

O nowej funkcji która potencjalnie zmierza do Map Google dowiedzieliśmy się ze zgłoszenia patentowego. I wygląda na to, że nowa opcja pozwoli ustalić wspólny cel dla kilku samochodów. Tryb wspólnej nawigacji dla kilku samochodów miałby działać tak, że nasze urządzenia by się synchronizowały. Mapy pokazywałyby nam tę samą trasę, która doprowadzi nas do celu o podobnym czasie. Co niezwykle ciekawe: nie wszyscy musimy zaczynać podróż w tym samym miejscu, liczy się cel. A nawigacja miałaby nas tak pokierować, byśmy się spotkali — i ostatecznie trafili na miejsce wspólnie.

Źródło: https://igilta.eu

Ponadto Mapy Google w nowym trybie miałyby również informować użytkowników o tym jak daleko są między sobą, co pozwoli dostosować prędkość jazdy i postoje do możliwie jak najlepszej synchronizacji między uczestnikami wycieczki. Wisienką na torcie miałaby być opcja bezpośredniej komunikacji za pośrednictwem czatu głosowego.

Kiedy wspólna nawigacja trafi do Map Google?

Na tę chwilę Google nie informuje jeszcze oficjalnie o wprowadzeniu nowej funkcji — a do wszystkich informacji na jej temat dotarliśmy w ramach nieoficjalnych źródeł. Dlatego trudno jeszcze wyrokować kiedy możemy spodziewać się wdrożenia tej funkcji w naszych aplikacjach. Pewnym jednak jest, że będzie to jedna z tych nowości, na którą ucieszy się wielu kierowców. Dzięki niej wspólne podróżowanie stanie się łatwiejsze niż kiedykolwiek!