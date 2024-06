Jakiej poczty używasz? Zwycięzca może być tylko jeden

Jeżeli chodzi o usługi e-mail, to dziś na rynku jest jeden król. Dodatkowo - wyjątkowo mocno trzyma się on swojego tronu.

E-mail to zdecydowanie jeden z najważniejszych wynalazków czasu internetu. Możliwość błyskawicznej wymiany korespondencji w ustandaryzowanej formie sprawił, że świat jeszcze bardziej się "zmniejszył", a tworzenie międzynarodowych projektów, firm czy inwestycji stało się możliwe właśnie dzięki poczcie elektronicznej.

Jednocześnie, w XXI wieku e-mail napotkał swojego największego wroga - natychmiastowe wiadomości. Nagle komunikacja stała się jeszcze szybsza, jeszcze wygodniejsza, a popularność aplikacji jak WhatsApp czy Messenger tylko to pokazują. E-mail nie odszedł jednak do przysłowiowego lamusa, a zaadaptował się i dziś na świecie wysyła się 347.3 miliarda e-maili dziennie.

E-mail wciąz jest używany w kwestiach zawodowych przez wszystkie branże, a także wiele osób wciąż korzysta z niego prywatnie. Jedna firma zdecydowanie wygrała wyścig, jeżeli chodzi o to, czyjego produktu w tym wypadku się używa.

Gmail dzieli i rządzi. Nie ma równych dla poczty od Google

Serwis Techradar przeprowadził wśród swoich użytkowników ankietę odnośnie tego, jaki serwis e-mail używają oni jako swoją główną pocztę. Bez zaskoczenia, wskazali on, że Gmail jest ich najważniejszą pocztą mailową. Jednak w tym wypadku warto zwrócić uwagę na to, jak wielka jest dominacja produktu Google. Odpowiedź Gmail wskazało bowiem aż 69 proc. respondentów.

Różnice widać jeszcze bardziej, kiedy popatrzymy na resztę serwisów poczty e-mail, które wzięły udział w ankiecie. Następny pod kątem popularności Outlook miał bowiem zaledwie 11,5 proc. udział w odpowiedziach, iCloud - 5,5 proc., a bardzo aktywny w ostatnim czasie Proton Mail - zaledwie 2 proc.

Można oczywiście zadać sobie pytanie - skąd taka popularność usługi pocztowej od Google? Cóż, podobnie jak w wielu innych miejscach, Google zyskało dzięki połączeniu wielu swoich usług w jeden ekosystem. Dla przykładu - jeżeli w ogóle chcemy korzystać z naszego smartfona z Androidem, potrzeba nam dostępu do sklepu Play.

Aby to zrealizować potrzebujemy mieć konto Google. To dostajemy kiedy zakładamy pocztę na Gmailu i jest to najprostszy sposób. To samo konto jest nam też potrzebne, żeby korzystać ze wszystkich możliwości najpopularniejszego serwisu wideo (YouTube), najpopularniejszych map (Mapy Google) czy pełni możliwości najpopularniejszej przeglądarki (Google Chrome). Oczywiście, można mieć konto Google powiązane z innym adresem e-mail, ale Google uczyniło proces tak wygodnym, że dla wielu ludzi posiadanie konta mail na Gmailu jest po prostu oczywistością.

Warto tu też wziąć pod uwagę, że badanie było zrealizowane na portalu Techradar, gdzie naturalnie jest nadreprezentacja osób, które interesują się technologią. Przez to mogą mieć konta na mniejszych serwisach, takich właśnie jak Proton, które skupiają się na konkretnych funkcjonalnościach, jak np. prywatność i bezpieczeństwo. Jeżeli popatrzylibyśmy na ogół populacji, szczególnie w krajach zachodu, przewaga Gmaila mogłaby być jeszcze większa.

Google mocno zabezpieczyło się tutaj na przyszłość, oferując pełen ekosystem produktów, z którego ciężko jest zrezygnować ze względu na połączone z kontem e-mail usługi. Tym bardziej, że dziś nasz e-mail jest kluczem otwierającym wszystkie drzwi - od portali społecznościowych, usług streamingowych czy kont na różnorakich portalach. Rezygnacja z niego i zmiana jest procesem, którego po prostu nie chce się robić.

Z tego też względu nie ma co się spodziewać, że dominacja Google w kwestii poczty e-mail w najbliższym czasie się skończy.