Zdjęcia Google ulepszą lubianą funkcję! Za takie zmiany kochamy platformę

Zdjęcia Google wielokrotnie udowodniły, że nie mają sobie równych w swojej kategorii jeżeli chodzi o algorytmy. Od lat ich algorytmy idealnie radzą sobie z katalogowaniem zdjęć, dlatego późniejsze przeszukiwanie nawet największych kolekcji jest... najzwyczajniej w świecie bezproblemowe.

Jakiś czas temu Zdjęcia Google przedstawiły nową kategorię: dokumenty. To właśnie tam trafiają zdjęcia / skany wszystkich materiałów graficznych, które są, jak sama nazwa wskazuje, dokumentami. Mowa o wizytówkach, umowach, paragonach i spółce. Do tej pory jednak nie mieliśmy nad nimi zbyt wiele kontroli, bo wszystko zostało jest tam wrzucane do jednego kotła. Wygląda jednak na to, że w niedalekiej przyszłości miałoby się to zmienić. I przeszukiwanie sekcji z dokumentami będzie jeszcze bardziej precyzyjne.

Większa precyzja w przeszukiwaniu dokumentów w Zdjęciach Google. Sekcja doczeka się podziału na podkategorie

Jak wynika z wpisu @AssembleDebug na Twitterze, Zdjęcia Google podzielą sekcję Dokumentów na kilka kategorii. Wśród nich znalazły się takie elementy jak: zrzuty ekranu, książki i magazyny, informacje o wydarzeniach, tożsamość, notatki, metody płatności, paragony, przepisy i menu.

Taki precyzyjny podział na kategorie pozwoli znacznie łatwiej odnaleźć interesujące nas treści. A w przypadku Zdjęć Google, gdzie wielu z nas zarówno zrzutów ekranu jak i zdjęć przepisów czy książek/magazynów przez lata zgromadziło tysiące, każda pomoc i usprawnienie są na wagę złota. Co więcej — niebawem mamy też rzekomo otrzymać opcję samodzielnej zmiany kategorii, do której przynależeć będą poszczególne materiały:

<string=”photos_search_functional_categorization_title”>Change categories</string> <string=”photos_search_destination_list_heading_categories>Categories</string>

Zmiany, które pokocha wielu użytkowników Zdjęć Google

Bez wątpienia to jedne z tych zmian, obok których lwia część użytkowników nie przejdzie obojętnie. A wszelkie zmiany w aplikacjach które pozwalają jeszcze efektywniej korzystać z narzędzi po które sięgamy na co dzień są na wagę złota. Dlatego cieszą wieści o pracach nad takimi usprawnieniami. Miejmy tylko nadzieję, że doczekamy się ich szybciej niż później!