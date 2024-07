Google nie zatrzymuje się ani trochę w temacie rozwoju najpopularniejszej aplikacji do przechowywania i organizacji zdjęć. Redakcja serwisu Android Authority, jak to ma w zwyczaju, przekopała się przez kod najnowszej wersji aplikacji i popsuła niespodziankę internetowemu gigantowi informując świat o tym, co zaserwują nam Zdjęcia Google w niedalekiej przyszłości!

Edytor zdjęć wbudowany w Zdjęcia Google doczeka się nowych opcji

Jeżeli przechowujecie w Zdjęciach Google nie tylko zdjęcia ale również materiały wideo, to prawdopodobnie tamtejszy edytor nie jest wam obcym. Toi za jego pośrednictwem można dokonać podstawowych zmian w filmach — od ich przycięcia, przez korektę kolorów, na wszelkiej maści filtrach kończąc. Google jednak po rozwoju swojego edytora zdjęć, zaczyna też poświęcać coraz więcej uwagi edycji wideo z poziomu ich aplikacji — i jedną z nadchodzących nowości będzie przyspieszanie i spowalnianie nagrań bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Źródło: https://www.androidauthority.com/google-photos-video-speed-3460723/

Redakcja serwisu Android Authority poinformowała, że zmierzająca do platformy Zdjęcia Google funkcja da nam możliwość modyfikowania prędkości odtwarzania. Do wyboru mamy dostać opcję 1/4x, 1/2x, 1x, 2x i 4x. Mogą one dotyczyć całego materiału lub tylko jego części. Pozwoli to uzyskać efekt który prawdopodobnie doskonale znacie z efektownych filmików które w ostatnich miesiącach zalewają media społecznościowe — czy to w formie TikToków, Rolek czy jeszcze innych kombinacji.

Niestety, smutna wiadomość jest taka, że na ten moment opcja ta nie pozwala łączyć kilku materiałów filmowych w jeden. Wszystko ograniczone jest do pojedynczego materiału — więc trudno tutaj mówić o bardziej zaawansowanych narzędziach do montażu. Kto wie — może w przyszłości aplikacja pozwoli użytkownikom na odrobinę więcej w temacie.