Mapy Google krok po kroku dostosowują się do nowych standardów estetyki, którą samo Google zaprezentowało już kilkanaście miesięcy temu. Gigant ma porzucać interfejsy które rozciągnięte były w pełnoekranowych widokach na mniejsze karty. Karty, które dostosowane są do nowych wytycznych Google: z zaokrąglonymi krawędziami.

Nowy wygląd Map Google. Tak gigant zmienia swoją najpopularniejszą platformę

Mapy Google nie chodzą jakiejś druzgocącej przemiany po której użytkownicy nie będą mogli się w nich odnaleźć — to na pewno. Zmiany te dla wielu mogą okazać się czystą kosmetyką, jednak nie da się ukryć, że nowości prezentują się zdecydowanie lepiej. Gdy spojrzymy na nie "ot tak", myślę, że wielu może nie zauważyć specjalnej różnicy — i dopiero w zestawieniu z starą (a u mnie: wciąż obecną) wersją widać tę lekkość, którą nadały platformie zmiany.

Źródło: https://9to5google.com/2024/07/14/google-maps-android-redesign/

Przede wszystkim wiele widoków kart jest mniejszych — i oferuje bardziej zaokrąglone krawędzie, co dodaje wszystkiemu "lekkości". Część widoków pełnoekranowych zostało zamienione na karty — z równie mocno zaokrąglonymi krawędziami. Niektóre, nawet niewielkie, karty — teraz zrobią się jeszcze węższe, dzięki czemu będziemy mogli zobaczyć więcej tego co pod kartą. Także przy wyszukiwaniu i wyznaczaniu tras zajdą analogiczne zmiany w interfejsie. Zamiast całej ramki — będą niewielkie, "pływające" okienka.

Google testowało nowy widok od dawna. Teraz trafia do użytkowników

To nie jest pierwszy raz, gdy widzimy te zmiany w Mapach Google. Internetowy gigant pracował nad nimi od wielu miesięcy — i pierwszy raz testerzy dostali je jeszcze zimą. Teraz jednak zostały dopracowane i cieszyć się nimi mogą także użytkownicy którzy nie biorą udziału w żadnych testach.

W pierwszej kolejności o dostępności nowego widoku informują użytkownicy Androida (widoczny jest on od wersji 11.136.x). Na tę chwilę nie są one dostępne jeszcze na iOS. Warto jednak mieć na uwadze, że jeszcze nie wszyscy użytkownicy Androida mają dostęp do odświeżonego widoku map. Google, jak zwykle, serwuje aktualizację falami — dlatego jeżeli i u was nie jest jeszcze widoczna, to spokojnie. Prawdopodobnie kwestią najbliższych kilku tygodni jest, nim będzie ona dostępna na waszym smartfonie.

Więcej funkcji, lżejszy widok. Dobre zmiany w Mapach Google

Mapy Google to platforma, która regularnie przynosi wszelkiej maści aktualizacje i zmiany użytkownikom. Jeżeli jednak chodzi o zmiany w interfejsie — tutaj Google jest niezwykle ostrożne. Ogromna baza użytkowników przyzwyczajona jest do pewnych rozwiązań i nawyków, których naruszenie byłoby ogromną zmianą. Dlatego Google wie że stąpa po niebezpiecznym gruncie — a te zmiany są tego idealnym przykładem. Zmieni się wiele, ale z perspektywy samych doświadczeń użytkownika — nie będzie tego dużo. I nawet ci mniej techniczni użytkownicy nie będą czuć się zagubieni, a jednak będzie wygodniej i z powiewem świeżości.

Źródło