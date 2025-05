Zdjęcia Google czekają wielkie zmiany. Tym razem na lepsze

Nowy wygląd Zdjęć Google. Firma ujednolica wygląd swoich produktów

Wersja 7.30 aplikacji Zdjęcia Google na Androida przynosi w kodzie ślady nadchodzących zmiany, które nareszcie wprowadzą platformę w świat Material 3 Expressive. Co jednak istotne: takowy nie jest tylko odświeżonym interfejsem. To coś więcej: Google chce z niego stworzyć spójny język wizualny, który ma zapewnić intuicyjność i jednolitość w korzystaniu z aplikacji. Ikony, animacje, przejrzystość informacji – wszystko ma być bardziej nowoczesne i zgodne z aktualnymi trendami designu Androida.

Poza zmianami wizualnymi, odświeżone Zdjęcia Google wprowadzają kluczową zmianę: nowy sposób informowania użytkownika o statusie kopii zapasowej zdjęć i wideo. Do tej pory, gdy funkcja ta była wyłączona, użytkownik dostawał jedynie krótką informację, która szybko znikała z ekranu. W nowym interfejsie komunikat ten zostanie wyeksponowany obok ikony aplikacji w lewym górnym rogu. Ma być wyraźnie zaznaczone jaki jest stan kopii zapasowej, a co istotne: informacja ta ma być cały czas widoczna.

W przypadku gdy tworzenie kopii zapasowej zostanie ukończone, aplikacja pokaże stosowny komunikat. Po kliknięciu będzie można sprawdzić liczbę przesłanych zdjęć / materiałów wideo. W przypadku trwającego procesu tworzenia kopii zapasowej, zobaczymy ile zdjęć jest aktualnie przesyłanych. Ponadto znajdzie się tam również szacunkowy czas do zakończenia całego procesu. Dodatkowo użytkownik zostanie zachęcony do pozostawienia otwartej aplikacji, co przyspieszy cały proces. W nowym interfejsie pojawi się także komunikat „Przygotowywanie kopii zapasowej”, który będzie widoczny przed rozpoczęciem przesyłania plików. Dotychczas takie informacje były ukryte pod ikoną profilu i nie zawsze intuicyjne. Dla osób mających tysiące zdjęć do przesłania, to było istotne utrudnienie. Teraz Google chce zapewnić pełną transparentność procesu.

Zmiany na które wszyscy czekają. Kiedy można się ich spodziewać?

Na ten moment Google nie podało oficjalnej daty wdrożenia tych jakże istotnych zmian. Pozostają one ciągle w fazie testów, ale... wszystko wskazuje na to, że firma konsekwentnie zmierza ku większym zmianom w aplikacji i ujednoliceniu jej zgodnie ze swoimi najnowszymi wytycznymi. To cieszy, bo wielokrotnie byliśmy już świadkami tego, jak Google zostawiało swoje flagowe produkty w tyle i kazało nam czekać na aktualizacje długimi miesiącami.

