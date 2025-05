Meta i RayBan to połączenie, które przestało się kojarzyć z dziwną technologią i zaczęło być stylowym krokiem naprzód w kwestii połączenia technologii noszonej na co dzień. Firmy chwalą się rosnącą popularnością, więc to była kwestia czasu nim kolejny gigant stanie w szranki i zaproponuje coś własnego.

Google wyciąga ciężkie działa. Konkurencja może się już pakować do domu

Google zaprezentowało światu swój nowy system operacyjny Android XR. Jest to technologia całkowicie poświęcona inteligentnym okularom oraz goglom wirtualnej rzeczywistości, którymi w niedalekiej przyszłości chce nas firma uraczyć. Co prawda silnikiem wciąż byłby telefon, ale zupełnie nie byłby on potrzebny, bo do sterowania wystarczy to co mamy na nosie, a skoro mamy mieć to częściej, to warto, aby było stylowo.

Google ogłosiło współpracę z aż trzema markami, które miałyby dostarczyć wybór dla potencjalnych klientów. Mówimy tutaj o Samsungu, Warby Parkerze i Gentle Monsterze. Każda z firm ma coś od siebie do zaproponowania. W końcu pierwszej z nich nikomu chyba nie trzeba przedstawiać? Szczegółów jeszcze nie poznaliśmy, ale dobrze już wiemy, że koreański producent pracuje nad własnymi goglami rozszerzającymi możliwości swoich użytkowników. Szkoda zatem byłoby tę wiedzę zmarnować i nie wykorzystać w kolejnym segmencie. Tym bardziej w peaku zainteresowania kulturą tego kraju, co łatwo dałoby się zmonetyzować na fanach złaknionych koreańskiego stylu.

Wary Parker to zaś sprawdzona marka, która raczej nikogo za bardzo ani parzy, ani ziębi, więc jest dobrym wyborem, aby zaproponować coś niekrzykliwego, a więc znów dostępnego dla zupełnie innego segmentu potencjalnych klientów. Którym może się podobać prosty wygląd kultowych RayBanów Mety, ale może odstraszać cena. To, czym szczególnie warto się w tym wszystkim zainteresować to niespodziewane wejście we współpracę z inną koreańską marką – Gentle Monster.

Gentle Monster na pokładzie? To może być krok ku świetlanej przyszłości!

Szczególnie świetnym krokiem jest właśnie zaangażowanie w swoją wizję znanej wśród młodszych generacji marki Gentle Monster. Jest ona promowana przez takie sławy jak Billie Eilish, Kendrick Lamar czy Anya Taylor-Joy, nie mówiąc już o szeregu gwiazd koreańskiej sceny muzycznej oraz znanych aktorów. Okulary tej marki przyciągają wzrok każdego, niezależnie od tego czy są zainteresowani współczesną modą.

Firma bowiem pozwala sobie na projekty szalenie odbiegające od tego co przyjmujemy jako normę, chociaż jest znana także i że swoich subtelnych "szkieł" pozbawionych ramek. To jednak co przyciąga największą uwagę to ich niecodzienne oprawki, których nie da się zaszufladkować do wyłącznie jednej kategorii. Znajdą tutaj coś dla siebie zarówno fani wyrafinowanych pereł, jak i takich bardziej szalonych. Zaś kolaboracja z marką Maison Margiela pokazuje, że Gentle Monster się skutecznie odnajduje w futurystycznych ramach, gdy zajdzie taka potrzeba.

Nic więc dziwnego, że Google się dogadał właśnie z tym producentem. W końcu, aby się postawić w kontrze do stylowych i klasycznych – ale co najmniej opatrzonych – RayBanów, warto było wybrać coś po drugiej stronie. W końcu te dwie firmy mają wspólnego ze sobą tyle, co ogień i woda. Pomaga też fakt, że Google chroni swoje tyły Wary Parkerem, zatem nawet, jeżeli kolab z Gentle Monsterem nie osiągnie sukcesu finansowego, to możemy być pewni, że narobi szumu i zainteresuje wszystkich katalogiem technologicznego giganta

