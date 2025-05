YouTube premium w końcu w subskrypcji Google One! Ale jest haczyk i trudno go przełknąć

Długo trzeba było czekać, aż Google się złamie. Tym razem firma nie miała żadnej, ale to całkowicie żadnej wymówki, aby subskrypcja YouTube premium nie była częścią planu Google One. Szkoda tylko, że na takich zasadach...

YouTube Premium jest w końcu w pakiecie Google One! I jest to powód do radości, ale jednocześnie też nie jest. Firma z jakiegoś powodu myśli, że nie jest to śmiesznym żartem proponować tę usługę w ich świeżozapowiedzianym planie, z którego skorzysta naprawdę niewielu. Im więcej się o tym myśli, tym zabawniejsze i irytujące się to staje.

YouTube Premium w Google One! Fajne, takie bardzo drogie

Google właśnie zapowiedziało swoją najświeższą wersję modelu AI Google Gemini 2.5. Naturalnie jest on silniejszy, szybszy i mądrzejszy niż kiedykolwiek. W skrócie, każdy komu zależy na najnowocześniejszym modelu sztucznej inteligencji, dobrze sobie zdaje sprawę z tego, że jest to raczkująca technologia. Zatem im nowsza wersja, tym jest bardziej rozwinięta, płynniejsza i bardziej "ludzka" niż kiedykolwiek. Nudy. Ale! W związku z tym, trzeba odzyskać pieniądze poświęcone na jej stworzenie i oto wchodzi nowy, płatny plan, który daje wszystkiego na wypasie – nawet YouTube Premium!

Google

Obecny, najdroższy pakiet z Gemini, Veo 2 i innymi dobrociami kosztuje zaledwie 19,99$. Niewysoka cena za sporo zalet, dlatego nowy plan może was zwalić z nóg. Ach, ważne jest, żeby pamiętać – chociaż ma tyle zalet, to nie zawiera oczywiście YouTube Premium, pozwalającego się pozbyć nieznośnych reklam. To, czego jednak brakuje Google AI Pro, na pewno nie zabraknie w Google AI Ultra, czyli najnowszego szczebelka subskrypcji, który oferuje najnowocześniejsze rozwiązania i nawet 30 TB miejsca dysku w chmurze, wśród dóbr jest i YouTube Premium!

Przyjdzie jednak za to zapłacić aż 249,99$ każdego miesiąca! Kwota maksymalnie zwala z nóg i nie pomaga nawet fakt zniżki -50% na pierwsze trzy miesiące dla każdego nowego użytkownika. Nie wątpię, że dla zaawansowanych fanów i osób pracujących ze sztuczną inteligencją to może być wartościowa rzecz, lecz trzeba przyznać, że chwalenie się usługą premium YouTube'a jest żałosna.

Google robi naprawdę wszystko, aby każdy zaczął za to płacić. Nie chce tutaj słyszeć frazesów "biznes to biznes", bo byłoby tak, gdyby gigant grał uczciwie, a póki co, wykorzystuje AI wyłącznie w taki sposób, aby mieć dość reklam i zacząć grzecznie płacić.

