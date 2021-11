Zbliża się konferencja „Cloud Week. Migration Edition”. Czego możemy się spodziewać?

Zdaniem amerykańskiej agencji analitycznej Gartner, tylko w tym roku globalne wydatki na chmurę wzrosną o 23%. Ma to związek z dążeniem organizacji do większej elastyczności, ale również z podejściem do budowania aplikacji w duchu cloud native. Nie bez znaczenia jest również sama pandemia, która przyspieszyła w wielu regionach transformację cyfrową, w tym również zapotrzebowanie na chmurę obliczeniową. Jak więc krok po kroku zaplanować migrację do chmury, na co zwrócić uwagę i jakich pułapek unikać? Na te pytania znajdziemy odpowiedzi podczas internetowej konferencji Cloud Week - Migration Edition, na której o praktycznych doświadczeniach z migracji do chmury opowiedzą przedstawiciele Amazon Web Services, Microsoft, Google Cloud, Hostersi oraz VOX.

22-24.11.2021

Online

Poniedziałek, 22 listopada 2021, godz. 10.00

Sesja 1: Migracja do Azure – jak ją przeprowadzić dobrze, wykorzystując wsparcie Microsoft? - Paweł Potasiński (Microsoft)

Wtorek, 23 listopada 2021, godz. 14.00

Sesja 2: Gdzie jest business case w migracji do chmury? - Lech Migdał (Amazon Web Services), Albert Tischbierek (Hostersi)

Środa, 24 listopada 2021, godz. 10.00