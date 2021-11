Starlink z nowym, tańszym zestawem dostępowym i szybszym routerem

Nowy terminal jest tańszy w produkcji

Pół roku temu Gwynne Shotwell, szefowa SpaceX, zdradziła, że firma dopłaca do każdego terminala Starlink pokaźną kwotę, bo koszt produkcji skomplikowanej anteny szacowany jest na 1500 USD. Użytkownicy za swój zestaw dostępowy płacą natomiast "tylko" 499 USD, a w Polsce dokładnie 2269 PLN. Nie jest to niska kwota, ale na tle faktycznego kosztu, można powiedzieć, że jest okazjonalna. Kilka miesięcy temu pojawiła się też informacje, że SpaceX pracuje nad tańszą wersją terminala, która pozwoli obniżyć koszty produkcji najpierw bliżej kwoty 500 USD, a w późniejszym czasie nawet w okolice 250-300 USD. Nowa antena to pierwszy krok ku temu rozwiązaniu.

Prostokątna antena ma oferować podobną wydajność jak dotychczas dostępny terminal, ale jest przy tym znacznie mniejsza (50 x 30 cm vs okręg o średnicy 59 cm) i lżejsza (4,2 kg vs 7,3 kg). Pozwoli to na jej łatwiejszy montaż, również na krawędziach dachów, gdzie okrągła antena mogła okazać się nieco za ciężka. W zestawie znajdzie się również nowy router, nadal wyposażony w moduł WiFi działający w standardzie 802.11ac, ale z funkcją MU-MIMO 3x3 zamiast 2x2, co teoretycznie powinno poprawić transfery. Brakuje w nim natomiast wyjścia Ethernet, można jednak takie gniazdo dokupić osobno. Co ciekawe router ma certyfikat IP54 więc teoretycznie można z niego korzystać również na zewnątrz (jest odporny na deszcz i pył).

SpaceX nie daje obecnie możliwości wyboru zestawu jaki chcemy kupić, będzie zapewne sukcesywnie wycofywał okrągłą antenę z oferty przechodząc całkowicie na nowy terminal. Niestety w tej chwili pozostanie to bez wpływu na cenę dla użytkownika końcowego.

Starlink dostępny na coraz większej powierzchni globu

Dostęp do wersji beta usługi Starlink wystartował w USA w październiku 2020 roku, a później sukcesywnie był uruchamiany w kolejnych krajach na całym globie, w tym również w Polsce. Przez ten czas SpaceX niemal skończyło budowanie podstawowej konstelacji, na którą składa się około 1900 satelitów i przystąpiło do drugiego etapu, kiedy to na orbitę zaczynają trafiać satelity z bezpośrednim połączeniem między sobą za pomocą laserów. Jedna z tych misji miała miejsce nawet dzisiaj, kiedy to na orbitę trafiło 53 kolejny satelity. Wedle ostatnich aktualizacji ze Starlinka korzysta obecnie ponad 100 000 osób, a transfery osiągane przez użytkowników potrafią już przekraczać 500 Mbps.