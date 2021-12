Sklep w sklepie. W Decathlonie otwarto pierwszą Żabkę Nano

Wchodzisz do sklepu meblowego, a tam automat z napojami. Brzmi... dość zwyczajnie, prawda? To nic specjalnie nowego — takie rozwiązania działają już od wielu lat. Ale czasy się zmieniają, technologie także. Wyobraź sobie zatem że wchodzisz do sklepu, a tam zamiast automatu z napojami... zupełnie inny sklep. Żabka Nano, bo o niej właśnie mowa, to koncept samoobsługowy. Modułowa placówka może zostać stworzona niezwykle szybko... właściwie wszędzie. Do tej pory pojawiła isę m.in. na dworcach, w metrze czy MTP. Ale teraz Żabka Nano po raz pierwszy staje wewnątrz sklepu. Klienci sieci Decathlon w Piasecznie będą mogli zrobić szybkie zakupy spożywcze podczas wybierania akcesoriów sportowych.

Jak działają sklepy Żabka Nano? Wykorzystują one zaawansowaną autoryzację, którą wdrożono przy współpracy z Adyen. Aby wejść do sklepu, trzeba przyłożyć do terminala kartę płatniczą. Przy pierwszej wizycie klient podaje numer telefonu, na który będzie otrzymywał potwierdzenia SMS po zakupach. W międzyczasie może liczyć na otwarcie drzwi do placówki — zaś rachunek naliczany jest w oparciu o system kamer, który automatycznie rozpozna kupowane produkty i przy wyjściu ze sklepu - wystawi (i pobierze) odpowiedni rachunek.

Decathlon od lat stawia na innowacje i dostosowuje się do coraz bardziej scyfryzowanego świata wdrażając nowe rozwiązania – mówi Paweł Krawczyk, Lider Ekspansji i Rozwoju w Decathlon Polska. – Pandemia i konieczność zakupów online znacząco zmieniły wymagania konsumentów, którzy bardziej niż kiedykolwiek, za pomocą różnych urządzeń, są połączeni ze światem online, a ich oczekiwania wobec wygody zakupów rosną. Innowacje są w DNA naszej firmy, dlatego tym bardziej cieszy nas udział w tym projekcie – dodaje Krawczyk

W asortymencie Żabki Nano w Decathlonie znalazło się około 450 produktów, które mają trafić w gusta prowadzących zdrowy i aktywny tryb życia klientów sieci. Znalazły się w nim m.in. zdrowe przekąski, soki i smoothie.

Źródło