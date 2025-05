Zatraciłeś się w Clair Obscur: Expedition 33? Te tytuły również pokochasz

„Clair Obscur: Expedition 33” to jedna z najbardziej oryginalnych gier RPG ostatnich lat — zachwyca niesamowitą oprawą wizualną, poetyckim światem oraz unikalnym podejściem do walki turowej z elementami akcji. Gra zdobyła uznanie zarówno graczy, jak i recenzentów dzięki świeżemu podejściu do klasycznej formuły jRPG, a także dojrzałej narracji i artystycznemu stylowi. Jeśli urzekł Cię ten tytuł i szukasz czegoś o podobnym klimacie, poniżej znajdziesz zestawienie gier, które mogą przypaść Ci do gustu — zarówno pod względem mechaniki, estetyki, jak i narracji.

Persona 5 Royal – bunt młodzieży i surrealistyczne światy

Jeśli urzekł Cię koncept emocjonalnej opowieści, silnie osadzonej w osobistych przeżyciach bohaterów i przeplatającej się z walką w innych wymiarach, to Persona 5 Royal będzie dla Ciebie strzałem w dziesiątkę. Tytuł ten przenosi gracza do współczesnego Tokio, gdzie jako licealista nie tylko walczysz z niesprawiedliwym systemem, ale również z mrocznymi pragnieniami ludzkich dusz, odwiedzając ich psychodeliczne, pełne symbolizmu światy.

System walki w Personie toczy się w trybie turowym, ale dzięki możliwości przełączania person (manifestacji osobowości bohaterów), gracz zyskuje niesamowitą głębię strategiczną. Każda postać ma swoją historię, motywację i indywidualne zdolności, co przypomina styl narracji znany z Clair Obscur, w którym drużyna to nie tylko mechaniczne jednostki bojowe, ale żywe, emocjonalne postacie z przeszłością i wewnętrznymi konfliktami.

Wersja Royal wzbogaca grę o nowe postacie, wątki fabularne i lokacje, co czyni ją jedną z najbardziej kompleksowych japońskich gier RPG ostatnich lat. Jeśli w Clair Obscur cenisz sobie mroczny klimat i psychologiczną głębię, to Persona 5 Royal zapewni Ci dziesiątki godzin emocjonującej rozgrywki.

Sea of Stars – klasyczna formuła RPG z nowoczesnym sznytem

Clair Obscur: Expedition 33 czerpie garściami z klasycznych gier RPG, jednocześnie wprowadzając świeże mechaniki i narrację. Na podobnej zasadzie działa Sea of Stars, czyli duchowy spadkobierca japońskich turowych RPG-ów lat 90., takich jak Chrono Trigger, ale podany w pięknej oprawie pixel-artowej i z szeregiem nowoczesnych rozwiązań.

W grze wcielasz się w Dzieci Przesilenia – bohaterów władających magią Słońca i Księżyca, których zadaniem jest powstrzymać złowrogiego Mięsomantę. Już sama nazwa przeciwnika zdradza, że mamy do czynienia z produkcją, która nie boi się balansować na granicy groteski i powagi – podobnie jak Clair Obscur.

System walki w Sea of Stars jest turowy, ale znaczenie mają tutaj nie tylko statystyki, lecz również precyzyjnie wymierzone ciosy i synergia między postaciami. Kombosy, blokowanie ataków i możliwość wpływania na tempo starcia czynią z tej gry produkcję zaskakująco dynamiczną. Co istotne – brak tutaj losowych walk i męczącego grindu – każda potyczka ma znaczenie, a każda decyzja na polu bitwy może być kluczowa.

Dodatkowo, eksploracja świata została wzbogacona o elementy platformowe, łowienie ryb, gotowanie i inne aktywności poboczne, co sprawia, że świat Sea of Stars żyje i tętni klimatem przygody, podobnie jak wielowarstwowa rzeczywistość w Clair Obscur.

Octopath Traveler – osiem historii, jeden świat

Gdyby w Clair Obscur najważniejsze były indywidualne losy postaci, to najbliższą jej grą byłby właśnie Octopath Traveler. Produkcja Square Enix opiera się na formule „ośmiu bohaterów, ośmiu ścieżek”, pozwalając graczowi wybrać protagonistę i w dowolnej kolejności poznawać historie pozostałych postaci.

Unikalna stylistyka HD-2D – łącząca pixel-art z nowoczesnymi efektami graficznymi – tworzy atmosferę baśniowego świata, pełnego tajemnic i emocjonalnych historii. System walki również jest turowy, ale bazuje na mechanice "Break & Boost", zmuszającej gracza do eksplorowania słabości przeciwników i budowania przewagi na podstawie dobrze zaplanowanych akcji.

Każda z postaci w Octopath Traveler ma swoją unikalną "Path Action", czyli zdolność interakcji z NPC-ami na różne sposoby. To dodaje głębi eksploracji i pozwala na nieliniowe podejście do zadań. Co więcej, wybory gracza mają realny wpływ na reputację w poszczególnych miastach, co przypomina konsekwencje działań w psychologicznym i moralnym świecie Clair Obscur.

Final Fantasy VII Rebirth

Trudno nie wspomnieć o Final Fantasy VII Rebirth, kontynuacji remake'u jednego z najważniejszych jRPG-ów w historii. Choć nie oferuje klasycznej turowej walki, to zastosowany tu hybrydowy system walki łączy dynamiczną akcję z taktycznym planowaniem za pomocą systemu ATB. Kluczowym elementem jest możliwość przełączania się między postaciami w czasie rzeczywistym — to pozwala zarządzać działaniami całej drużyny w sposób świadomy i strategiczny. Rebirth oferuje widowiskowe starcia, emocjonującą fabułę i niezwykle dopracowaną oprawę graficzną. Jeśli spodobało Ci się artystyczne podejście i dojrzała narracja w „Clair Obscur”, ten tytuł powinien trafić w Twoje gusta — oferując jednocześnie bardziej dynamiczne i filmowe podejście do RPG-a.

