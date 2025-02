Najlepsze gry 2024 roku. Nie znasz? Zagraj koniecznie!

Najlepsze gry 2024 roku to lista tytułów, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy skradły serca graczy na całym świecie! RPG, akcja, platformówki – sprawdź, co przyciągało nas do monitorów i telewizorów w ubiegłym roku i dlaczego akurat te tytuły warto nadrobić.

W co graliśmy najchętniej w 2024 roku? Tych gier nie można przegapić!

Rok 2024 to dobry dowód na to, że gracze nie mają powodów do narzekania. Od wielkich tytułów AAA po perełki indie – każdy mógł liczyć na coś dla siebie. Wspólnym mianownikiem najlepszych produkcji 2024 był nacisk na jakość – czy to na fabułę, czy to na gameplay. Oto nasze subiektywne podsumowanie. Ciekawe czy mieliście już okazję sprawdzić wszystkie tytuły wymienione poniżej.

Astro Bot – platformówka na miarę naszych czasów

Astro Bot to tytuł, który udowadnia, że klasyczne platformówki wciąż mają wiele do zaoferowania. Gra zachwyca innowacyjnym podejściem do gatunku, wykorzystując możliwości nowoczesnych kontrolerów i oferując poziomy pełne ukrytych sekretów. To pozycja obowiązkowa dla fanów gier zręcznościowych.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – rozszerzenie, które podbiło serca

Dodatek do nagradzanej gry Elden Ring wprowadził nowy obszar do eksploracji, pełen wyzwań, bossów i zagadek. Skupienie na eksploracji i łamigłówkach dodało świeżości do już i tak rozbudowanej gry, czyniąc ją jeszcze bardziej wciągającą.

Final Fantasy VII: Rebirth – powrót w wielkim stylu

Square Enix po raz kolejny udowodniło, jak istotna dla branży gier jest marka Final Fantasy. Rebirth to kontynuacja remake’u kultowej siódmej części serii, która zachwyciła zarówno fanów oryginału, jak i nowych graczy. Rozbudowana fabuła, dopracowana grafika i dynamiczny system walki sprawiły, że tytuł ten stał się jednym z najważniejszych RPG roku.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – powrót do kultowego uniwersum

Kontynuacja przygód kosmicznego marine w uniwersum Warhammera 40,000 dostarczyła graczom intensywnych bitew, dynamicznej akcji i wiernego odwzorowania świata znanego z gier figurkowych. To gratka dla fanów serii i miłośników intensywnej, brutalnej walki, która oddaje surowy klimat tego uniwersum. Gra nie tylko rozwija wątki fabularne, ale także imponuje skalą konfliktów i epickimi starciami z hordami wrogów. Dzięki poprawionej mechanice i widowiskowym starciom Space Marine 2 zyskało uznanie zarówno wiernych fanów, jak i nowych graczy, szukających emocji w świecie kultowego RPG.

Dragon’s Dogma 2 – przygoda w świecie fantasy

Dragon’s Dogma 2 to kontynuacja cenionego RPG od Capcom, która wprowadza nowe mechaniki, rozbudowany świat i angażującą fabułę. Gra kładzie nacisk na logikę i strategię, oferując graczom złożone doświadczenie przygodowe.

Silent Hill 2 Remake – powrót do klasyki horroru

Silent Hill 2 Remake to odświeżona wersja klasycznego horroru, która zachowała klimat oryginału, jednocześnie wprowadzając ulepszenia w grafice i mechanice. Dla fanów gatunku to pozycja obowiązkowa, oferująca mroczną i wciągającą historię.

Path of Exile 2 – darmowy hack’n’slash

Kontynuacja popularnego hack’n’slasha od Grinding Gear Games wprowadziła nową kampanię, losowo generowany świat i szereg nowości w rozgrywce. Możliwość zabawy solo lub w trybie kooperacji przez internet przyciągnęła zarówno weteranów, jak i nowych graczy.

Black Myth: Wukong – chińska mitologia w nowym wydaniu

Black Myth: Wukong to gra akcji inspirowana chińską mitologią, która zachwyciła graczy na całym świecie. Dynamiczna walka, piękna oprawa graficzna i głęboko osadzona w kulturze fabuła sprawiły, że tytuł ten stał się jednym z najważniejszych debiutów roku.

Indiana Jones i Wielki Krąg – poszukiwacz przygód powraca

Przygody legendarnego archeologa powróciły w wielkim stylu. Indiana Jones i Wielki Krąg to gra akcji z elementami przygodowymi, która przenosi nas w lata 30. XX wieku, gdzie wyruszamy na poszukiwanie tajemniczego artefaktu. Dopracowana mechanika, wciągająca fabuła i klimat znany z filmów sprawiły, że tytuł ten zdobył uznanie zarówno krytyków, jak i graczy.

Balatro – pokerowy roguelike, który uzależnia

Balatro to wyjątkowe połączenie klasycznego pokera z mechanikami roguelike i budowaniem talii. Gra oferuje dynamiczną rozgrywkę, w której tradycyjne układy kart wzbogacono o specjalne moce jokerów. Stylowa oprawa graficzna i wymagające wyzwania sprawiły, że Balatro szybko zdobyło uznanie graczy na całym świecie. To tytuł, który pokazuje, jak świeże pomysły mogą tchnąć nowe życie w znane schematy.