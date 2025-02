mObywatel może przestać działać. Sprawdź, czy u Ciebie też

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to dostęp do aplikacji może zostać odcięty.

Jeśli korzystasz na co dzień z rządowego mObywatela, to koniecznie zapoznaj się z dalszą treścią tekstu. Może się bowiem okazać, że w najmniej odpowiednim momencie nie będziesz mógł skorzystać z aplikacji, jeśli nie wykonasz polecenia Ministerstwa Cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega – mObywatel może przestać działać

Już niebawem, bo 25 lutego, aplikacja mObywatel otrzyma bardzo ważny certyfikat, kompatybilny jedynie z aktualną wersją 4.50.1 i konieczny do odpowiedniego zabezpieczenia oprogramowania. Regularne odnawianie certyfikatu jest niezbędne – nie tylko do zapewnienia stabilności działania mObywatela, ale też uchronienia danych Polaków przed lukami, które mogliby wykorzystać cyberprzestępcy. Dlatego też Ministerstwo Cyfryzacji wydało komunikat o obowiązkowej aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania – jeśli użytkownik tego nie zrobi, apka przestanie działać.

Wprowadzamy nowy certyfikat mObywatela. To rutynowa operacja techniczna, która zwiększy bezpieczeństwo aplikacji, ale zarazem sprawi, że od 25 lutego będzie można korzystać tylko z jej aktualnej wersji (4.50.1 lub wyższej). – czytamy w oświadczeniu

Jeśli więc jeszcze nie zaktualizowaliście mObywatela do wersji 4.50.1, to koniecznie zajrzyjcie do sklepów mobilnych (AppStore, Sklep Play) i pobierze aktualny wariant oprogramowania.

W kwestii rządowych aplikacji warto przypomnieć też, że z poziomu apki e-US możecie już składać rozliczenia podatkowe za 2024 rok. Dostęp do swoich danych w aplikacji Urzędu Skarbowego można uzyskać między innymi poprzez logowanie mObywatelem. Im sprawniej się z tym uporacie, tym szybciej zobaczycie zwrot podatku na waszych kontach bankowych.