Polska szkoła utworzyła profesjonalną drużynę esportową, oto ona!

W Polsce powstała pierwsza profesjonalna szkolna drużyna e-sportowa. I choć brzmi to jak prawdziwe szaleństwo, to… naprawdę Counter-Strike 2 doczekał się szkolnej drużyny TEB Esport Pro. W jej skład wchodzi pięciu utalentowanych uczniów, których wyłoniono spośród 200 kandydatów ze szkół TEB. Drużyna powstała jako inicjatywa wspierająca rozwój e-sportu w polskich szkołach, łącząc edukację z profesjonalnym gamingiem.

Drużyna składa się z pięciu najlepszych graczy wyselekcjonowanych na drodze rygorystycznych eliminacji spośród różnych oddziałów szkół TEB. W jej skład wchodzą:

Szymon "czaris" Karwowski (TEB Technikum w Gdańsku, klasa 3)

Za selekcję graczy i ich rozwój e-sportowy odpowiada doświadczony trener Arek "ajyo" Hajski, wspierany przez managera e-sportowego Wiktora "nolito" Biela. Funkcję ambasadora drużyny objął zaś Kuba "Kubik" Kubiak, uznany analityk i ekspert na polskiej scenie Counter-Strike 2.

E-sport w szkole. TEB nie boi się wyzwań, jest gotowe na nowości

TEB od lat angażuje się w rozwój e-sportu. Profil "Technik informatyk i e-sport” oraz organizacja "TEB Szkolnej Ligi Esportowej” są tego dowodem. Nowo powstała drużyna stanowi duży (a wręcz: przełomowy) krok, by profesjonalizować e-sport na poziomie szkół średnich.

Jak to działa w praktyce? Wszyscy Gracze TEB Esport Pro otrzymają kontrakty e-sportowe, przygotowane przez Esports Association. Organizację wspierającą rozwój e-sportu w szkołach TEB od 2019 roku. W ramach drużyny zapewnione będą regularne treningi z profesjonalnymi trenerami, pomoc ze strony psychologów sportowych, a także specjalistów, którzy pomogą zadbać o kondycję zarówno fizyczną jak i psychiczną. Ponadto ekipa będzie miała dostęp do nowoczesnej infrastruktury szkoleniowej.

Licealiści rywalizujący z profesjonalistami?

Głównym założeniem projektu jest rywalizacja z profesjonalistami. Na najwyższym poziomie. Zawodnicy mają ambicje zdobycia wysokich pozycji w krajowych rankingach i udziału w profesjonalnych turniejach. To nie tylko szansa na rozwój indywidualny, ale także możliwość reprezentowania polskiej sceny e-sportowej na arenie międzynarodowej.

Jednocześnie powstanie TEB Esport Pro to dowód na to, że e-sport przestaje być jedynie rozrywką, a staje się realną drogą zawodową, wspieraną przez szkoły. Inicjatywa taka jak te otwiera nowe możliwości dla młodych, łącząc edukację i kierując dalej ku potencjalnej ścieżce kariery. Świat się zmienia, zmieniają się potrzeby młodych ludzi, więc fajnie, że rozmaite placówki edukacyjne rozumieją je i starają się nad nimi nadążyć.

Oczywiście przed ekipą sporo wyzwań. Jak widać - poza dwoma członkami ekip z TEB w Grudziądzu, cała reszta rozsiana jest po kraju. Pozostają im zatem treningi przede wszystkim sieciowe. I choć wielokrotnie udowodniono widzieliśmy już, że takowe są efektywne, to jednak stworzenie ducha drużyny opartej wyłącznie na internecie jest... po prostu trudniejsze. Nie zmienia to jednak faktu, że projekt wydaje się ciekawy i wart śledzenia. Za ekipę trzymam kciuki i z pewnością będę od czasu do czasu sprawdzał jak im idzie. I czy projekt nie zostanie porzucony jeśli okaże się, że nie idzie im tak dobrze, jak zakładano.