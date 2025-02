Zaskakująco popularne treści na YouTube. Każdego miesiąca ogląda je miliard osób: Ty też?

Choć YouTube nigdy nie był ani projektowany, ani tym bardziej pozycjonowany, jako platforma do podcastów, to dość szybko się miejscem gdzie ludzie masowo poszukują takich treści. Według oficjalnych danych, aż miliard (!) ludzi każdego miesiąca słucha podcastów na YouTube. To liczba, która deklasuje konkurencję, która regularnie stara się o ich promocję i specjalne audycje na wyłączność. Tak, mowa tu o innych dużych graczach: Spotify i Apple, którzy pozostają daleko w tyle.

W 2023 roku Spotify chwaliło się, że ma 100 milionów regularnych słuchaczy podcastów, a od 2019 roku łącznie przyciągnęło około 500 milionów słuchaczy. Podcasty Apple w temacie wypadają jeszcze gorzej.

Reklama

Nowa platforma i nowe wyzwania

Pomimo ogromnego potencjału, dotarcie do tej olbrzymiej widowni wymaga od podcasterów dodatkowego wysiłku. Standardowe platformy podcastowe pozwalają na słuchanie treści w tle i to dźwięk odgrywa na nich kluczową rolę. Na YouTube słuchanie w tle jest funkcją dostępną wyłącznie dla subskrybentów YouTube Premium. Oznacza to, że wielu użytkowników albo nie korzysta z tej opcji, albo zmuszonych jest oglądać (najczęściej) statyczny obraz przez dłuższy czas – co nie zawsze jest komfortowe. Najczęściej, bo… no właśnie.

Podcasterzy coraz częściej zmuszeni są do dodatkowego wysiłku, by poza wysokiej jakości audio, zaoferować także materiały wideo. Czasami są to proste, zapętlone animacje. Czasami w ruch idą kamery, choć ze względu na specyfikę materiałów: trudno oczekiwać tam dynamicznych treści na poziomie tych oferowanych w typowo youtube’owych filmach.

Kharkov, Ukraine - March 22, 2021: Youtube logo close up view

Warto mieć także na uwadze, że YouTube staje się również popularnym medium do słuchania podcastów na dużych ekranach. Według statystyk, w zeszłym roku użytkownicy obejrzeli ponad 400 milionów godzin podcastów na telewizorach. To potwierdza, że treści wideo są istotne, a samo uruchomienie kamerki internetowej nie wystarczy, by zdobyć widownię. I trzeba przyznać, że dla wielu okazuje się to wyjątkowo trudną przeszkodą do ominięcia, a czasem może okazać się ścianą, przez którą nie są w stanie się przebić.

YouTube - nawet w wersji Premium - nie należy do najwygodniejszych w kwestii odsłuchu podcastów, a jednak przyciąga jak nic innego. Prawdopodobnie nie bez znaczenia jest tutaj dostępność i prostota obsługi. Pytanie co na to konkurencja - i co zrobi, by dogonić tego niespodziewanego lidera?

Źródło