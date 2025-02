Tańszy abonament na YouTube Premium. Na taką ofertę czekaliśmy!

Testy YouTube Premium Lite, czyli tańszego, płatnego, abonamentu do najpopularniejszego VOD na świecie trwają już od kilku dobrych miesięcy. Użytkownicy z kilku krajów mogli już zapoznać się z jego ofertą. W praktyce oferuje on dostęp do serwisu bez reklam o połowę taniej, niż w przypadku "pełnego" YouTube Premium. W to mi graj!

YouTube Premium Lite: abonament na YouTube, który użytkownicy pokochają

Redakcja Bloomberga poinformowała, że abonament YouTube Premium Lite ma niebawem być oficjalnie przedstawiony szerszemu gronu odbiorców. Wkrótce bez większych kombinacji będą mogli go wykupić użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Niemiec i Tajlandii. To ma być opcja abonamentowa dla użytkowników, którzy przede wszystkim "chcą oglądać materiały inne niż treści muzyczne". W praktyce oznaczać to może tyle, że teledyski w serwisie wciąż będą okraszone reklamami, a poza tym w pakiecie nie będzie YouTube Music. Usługi, która prawdopodobnie dość znacząco wpływa na cenę abonamentu "zwykłego" Premium, a wielu użytkowników ani razu jej nie uruchomiło. Wiem jak jest, bo mimo że sam korzystam z YT Premium od kilku lat - nigdy nie podkusiło mnie by zajrzeć do tamtejszej biblioteki. Po co, skoro moje listy odtwarzania mam już w dwóch innych streamingach.

Niestety, na tę chwilę nie wiadomo, czy jednym brakiem w porównaniu do "pełnej" wersji YouTube Premium będzie tylko ta związana z treściami okołomuzycznymi, czy może zabraknie również dostępu do szeregu cenionych opcji: jak pobieranie czy odtwarzanie w tle. Mimo wszystko fajnie widzieć, że cokolwiek w sprawie planów YouTube Premium zaczyna się ruszać — i skoro abonament był już testowany i będzie wdrażany u naszych zachodnich sąsiadów, daje nam to nadzieję, że i nad Wisłą niebawem się go doczekamy.