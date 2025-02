YouTube ma nową funkcję dla wszystkich. Takie zmiany użytkownicy pokochają!

YouTube wprowadza spory zestaw zmian i usprawnień, które ucieszą wszystkich miłośników odtwarzania muzyki na telewizorach. Dzięki nowym opcjom wyświetlania, cały ten proces będzie znacznie wygodniejszy i przyjemniejszy. Funkcji "Display" pozwoli na dostosowanie sposobu wyświetlania treści muzycznych, co sprawi, że oglądanie teledysków i słuchanie piosenek staje się jeszcze bardziej intuicyjne i dopasowane do indywidualnych preferencji.

Źródło: https://9to5google.com/2025/02/18/youtube-tvs-display-music/

Nowa funkcja „Display” w YouTube na telewizorach: co oferuje?

W najnowszej wersji aplikacji podczas oglądania teledysku na YouTube pojawia się nowy przycisk „Display” umiejscowiony pomiędzy ikonami „Kciuk w dół” i „Zapisz”. Jego wybór zmniejsza okno odtwarzania i umożliwia wybór jednej z trzech opcji wyświetlania:

Wideo: standardowy sposób oglądania teledysków;

standardowy sposób oglądania teledysków; Tekst utworu: wyświetlanie przewijanych na żywo słów piosenki po lewej stronie ekranu, podobnie jak w aplikacji YouTube Music — czyli po prostu tryb karaoke;

wyświetlanie przewijanych na żywo słów piosenki po lewej stronie ekranu, podobnie jak w aplikacji YouTube Music — czyli po prostu tryb karaoke; Grafika albumu: prezentacja okładki albumu na tle rozmytych kolorów, z nazwą utworu i nazwą wykonawcy widocznymi poniżej.

To rozwiązanie stanowi odpowiedź na rosnącą popularność YouTube jako platformy do odtwarzania muzyki na telewizorach, a także ułatwia użytkownikom korzystanie z serwisu w trybie bardziej stonowanym — bez nadmiernego przebodźcowania. Opcje wyświetlania dostępne w funkcji „Display” dostępne będą również podczas odtwarzania muzyki z sekcji YouTube Music lub skrótu aplikacji na ekranie głównym. Użytkownik może szybko przełączyć się między wersją wideo, a wyświetlaniem tekstu utworu lub grafiki albumowej. Co istotne, wybrane ustawienie pozostaje aktywne dla kolejnych utworów i teledysków. Pozwala to na płynne i bezproblemowe korzystanie z tej funkcji.

Słuchanie muzyki na telewizorze będzie wygodniejsze niż kiedykolwiek

Dzięki nowej funkcji YouTube oferuje bardziej dopracowane i atrakcyjne podejście do odtwarzania muzyki na dużym ekranie telewizora. Użytkownicy samodzielnie mogą dostosować sposób wyświetlania treści do swoich potrzeb. To sprawia, że korzystanie z platformy staje się jeszcze wygodniejsze i bardziej immersyjne. Aktualizacja z nowymi opcjami wyświetlania jest już dostępna w wersji 5.22 (i nowszych) YouTube dla systemu Android TV. Ta była pierwsza w kolejce, ale użytkownicy innych inteligentnych systemów na telewizorach również zaczynają otrzymywać tę funkcję, co sugeruje, że wdrożenie obejmuje szerszą gamę urządzeń. Tradycyjnie jednak, jak to u Google bywa, na pełne wdrożenie trzeba będzie poczekać prawdopodobnie co najmniej kilka tygodni, dlatego też nie zostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość. Sam mimo posiadania najnowszej wersji aplikacji nie widzę tej funkcji jeszcze ani na Xiami Mi Box, ani na Google TV. Nie ma jej również w aplikacji na przystawce Apple TV -- ale cierpliwie czekam, bo takie zmiany ze strony Google są dość nieoczekiwane, ale z pewnością ucieszą wielu użytkowników!